ORF SPORT + mit Formel-E Paris 2018 und Fußball-Bundesliga der Frauen

Am 28. und 29. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 28. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Formel-E-Rennen Paris 2018 um 15.30 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Grand Slam in den Lateintänzen Helsinki 2018 um 19.00 Uhr, vom Formel-E-Rennen Paris 2018 um 20.15 Uhr und von der Sailing World Cup Series Miami 2017/18 um 22.05 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Fußball-Bundesliga-Spiel der Frauen USC Landhaus – SK Sturm Graz um 12.20 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 und 14.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Grand Slam in den Standardtänzen Helsinki 2018 um 19.00 Uhr, von der Tiroler Sportlerwahl 2017 um 20.15 Uhr und vom Fußball-Bundesliga-Spiel der Frauen USC Landhaus – SK Sturm Graz um 21.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 29. April.

Das achte Rennen der Formel-E-Saison 2017/18 wird am 28. April in Paris ausgetragen. In der Gesamtwertung führt der Franzose Jean-Eric Vergne vor dem Briten Sam Bird und dem Schweden Felix Rosenqvist. Kommentator ist Dieter Derdak.

In der 13. Runde der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der USC Landhaus am 29. April den SK Sturm Graz zu Gast in Wien. Nach zwölf Runden nimmt Landhaus den zweiten Tabellenplatz ein, einen Platz und zwei Punkte dahinter liegt Sturm Graz. Mit einem Auswärtssieg könnten die Grazerinnen an Landhaus vorbeiziehen. Kommentator ist Erwin Hujecek.

(Stand vom 27. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

