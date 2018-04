Taxi-Obmann Keskin: Bund muss für Chancengleichheit in Branche sorgen

Gelegenheitsverkehrsgesetz muss geändert werden - Taxis und Mietwägen sollen gleichgestellt werden

Wien (OTS) - „Es muss endlich für faire Bedingungen im Taxi-, und Mietwagengewerbe gesorgt werden“, sagt Gökhan Keskin, Obmann der Taxiinnung. „Fair heißt, dass Taxis und Mietwagen gleichgestellt werden und damit unter gleichen Wettbewerbsbedingungen operieren.“

Die dazu notwendige Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes ist eine Sache des Bundes. Eine Änderung würde beide Gewerbe in Sachen Tarif oder Rückkehrpflicht gleichstellen. „Jetzt muss gehandelt werden, die ganze Branche ist in Gefahr. Die Vorschläge zur Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes sind vom Fachverband beim Verkehrsministerium schon vor Monaten eingebracht worden“, so Keskin.

