Wölbitsch/Pasquali: Am Karlsplatz setzt sich die Vernunft durch

Vassilakous Glasfurunkel hat keine Mehrheit gefunden – Erfolg für ÖVP und Bürgerinitiativen – Auch beim Projekt Heumarkt muss Vernunft einkehren

Wien (OTS) - „Die ÖVP-Initiative für die Rettung des Karlsplatzes war erfolgreich. Zuletzt hat sich doch die Vernunft durchgesetzt“, unterstreicht Stadtrat Markus Wölbitsch. Nach dem SPÖ-Schwenk vor zwei Wochen stand Vassilakou mit ihren Plänen für die Aufstockung des Winterthur-Gebäudes ohne Mehrheit im Gemeinderat da. „Das Engagement von ÖVP und Bürgerinitiativen hat sich bezahlt gemacht. Ich danke all jenen Menschen, die ehrenamtlich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes eintreten!“

Nun muss auch beim Projekt Heumarkt Vernunft einkehren, so der ÖVP-Stadtrat: „Wie beim Karlsplatz braucht es auch beim Heumarkt eine rot-grüne Kurskorrektur. Denn Wien steht auf der roten Liste der Unesco – damit droht die Aberkennung des Weltkulturerbes.“ Ziel der ÖVP Wien ist es, das Weltkulturerbe für Wien und als Erbe für die gesamte Menschheit zu retten. „Zukunftsentwicklung und Weltkulturerbe sind miteinander vereinbar, das zeigen viele Städte erfolgreich vor. Nun müssen wir beim Weltkulturerbe retten, was noch zu retten ist!“

Johannes Pasquali, Obmann der ÖVP Wieden, fordert einen kompletten Neustart für das Projekt am Karlsplatz. „Das einzigartige Ensemble auf einem der schönsten Plätze in Wien darf nicht durch den Glasfurunkel am Winterthur-Gebäude zerstört werden. Die angekündigte Abrückung ist als Etappenerfolg zu begrüßen.“ Die ÖVP Wien wird weiter Überzeugungsarbeit leisten, um die Rettung des Karlsplatzes zu garantieren. „Wir sind generell gegen die Aufstockung und verlangen, dass Bezirk, Anrainer und Bürgerinitiativen bei der neuen Flächenwidmung angehört werden.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at