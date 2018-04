NEOS Wien/Meinl-Reisinger ad Winterthur-Gebäude: Stadtregierung endlich aufgewacht

Beate Meinl-Reisinger: „Wichtiger Teil des Wiener Stadtbilds gerettet“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger anlässlich der soeben bekannt gewordenen Einigung zwischen der Stadt Wien und der Zurich Versicherung bezüglich dem Winterthur-Gebäude. „Gut, dass die Stadtregierung nun auch endlich in dieser Sache aufgewacht ist. Konstruktive Oppositionsarbeit zahlt sich aus, denn wir haben uns von Beginn an dafür eingesetzt, dass das Winterthur-Gebäude im Falle einer Aufstockung von der Karlskirche abgerückt wird. Mit dieser Einigung kann ein wichtiger Teil des Stadtbilds gerettet werden“, so Meinl-Reisinger.

Details zum Ausmaß des Abrückens sind bislang noch nicht bekannt. „Es ist wichtig, dass hier wie westlich der Karlskirche ein Abstand von rund 14 Metern vorgesehen wird, das entspricht ca. drei Fensterachsen. Die Karlskirche, als eine der bedeutendsten Barockkirchen, würde damit wieder ausreichend Raum bekommen, damit ihre besondere Architektur effektvoll zur Wirkung kommen kann“, erklärt die Klubobfrau abschließend.

