Wien-Ottakring: Ermittler des Landeskriminalamts Wien nehmen Suchtmittelhändler fest

Wien (OTS) - Am 26. April 2018 gegen 13:00 Uhr konnten Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, einen Suchtgifthandel im Bereich der Roseggergasse wahrnehmen. Als die Beamten die zwei Tatverdächtigen (19, 24) anhalten wollten, ergriffen die Männer die Flucht. Den Polizisten gelang es die Flüchtenden kurze Zeit später festzunehmen. Im Zuge der ersten Erhebungen konnte eruiert werden, dass der 19-Jährige den 24-Jährigen vermutlich gerade in den Suchtmittelverkauf einschulte. Bei einer anschließenden Durchsuchung einer Wohnung in der Linzer Straße (Penzing) konnten die Ermittler weiteres Suchtgift auffinden. Insgesamt konnten die Polizisten rund 200 Gramm Heroin und € 400,- in Bargeld sicherstellen. Der 24-Jährige war in der späteren Einvernahme geständig. Er gab an, dass er zu Einschulungszwecken unterwegs war. Der 19-Jährige zeigte sich nicht geständig.

