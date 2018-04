Wien-Simmering: 8-jähriger Bub von Pkw erfasst

Wien (OTS) - Eine 18-Jährige lenkte ihren Pkw am 26. April 2018 gegen 15:45 Uhr in der Florian-Hedorfer-Straße in Fahrtrichtung Lindenbauergasse. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 8-jähriger Bub auf die Fahrbahn gelaufen sein und wurde von dem Pkw erfasst. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der Bub wurde mit Verletzungen stationär aufgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at