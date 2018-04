Wien-Ottakring: Erfolgreicher fremdenrechtlicher Schwerpunkt

Wien (OTS) - Am 25. April 2018 von 16:00 – 02:00 Uhr führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring, des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl und der Polizeidiensthundeeinheit einen fremdenrechtlichen Schwerpunkt in Ottakring durch. Bei einer Lokalkontrolle und mehreren Wohnungsdurchsuchungen gelang es fünf Personen festzunehmen. Zudem konnten die beiden Polizeidiensthunde „Carlos“ und „Yankee“ zwei „Sackerln fürs Gackerl“ auffinden, die randvoll mit Cannabiskraut gefüllt waren. Die Polizisten konnten das Suchtgift und über € 3.000,- an Bargeld sicherstellen. Das sichergestellte Cannabiskraut war vermutlich für den Straßenverkauf in Wien vorgesehen.

