RK-Terminvorschau vom 30. April bis 11. Mai 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 30. April bis 11. Mai 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MITTWOCH, 2. MAI 11.00 Uhr, Pressefrühstück und Programmpräsentation „Wir sind Wien.Festival 2018“ mit u.a. LTP Prof. Harry Kopietz, StR Andreas Mailath-Pokorny, Festival-Leiterin Monika Erb (Summerstage, 9., Donaukanal Nähe U4-Station Roßauer Lände) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an BV Adolf Tiller durch Bgm. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Enthüllung einer Gedenktafel für den Psychologen und Psychotherapeuten Eugene Gendlin durch u.a. StR Michael Ludwig und BVin Martina Malyar (Erich-Fried Realgymnasium, 9., Glasergasse 25) 17.00 Uhr, Eröffnung der Wiener Woche der Würde mit StR Jürgen Czernohorszky (Metro Kinokulturhaus, 1., Johannesgasse 4) DONNERSTAG, 3. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Franz Bartolomey sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Prof. Heinz Marecek durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Journalismus und Vertreibung“ inkl. Verleihung „Ari-Rath-Preis“ an Alexandra Föderl-Schmid mit u.a. StR Andreas Mailath-Pokorny und Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) Anmeldung erforderlich: radiokulturhaus @ orf.at FREITAG, 4. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an em. Univ.-Prof. DDr. h.c. mult. Anton Zeilinger durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 11.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Mag. Heidemarie Schrodt, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Sieglinde Rosenberger sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Eva Geber durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 7. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Mag. Ali Rahimi durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 8. MAI 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Josef Urban durch Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz (Rathaus, Steinsaal II) MITTWOCH, 9. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ing. Franz Windisch durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

