NEOS Wien zu Uber: Wien muss faire und moderne Regeln schaffen

NEOS unterstützt Petition der Uber-Fahrer zur Erhaltung ihrer Arbeitsplätze

Wien (OTS) - „Dass moderne Unternehmen durch veraltete Regeln vom Markt verdrängt werden, sehen wir nicht ein“, kritisiert NEOS Wien Jugendsprecher Christoph Wiederkehr. „Viele Menschen nutzen das Service gerne. Und vor allem geht es um hunderte Arbeitsplätze!“ Über 500 Unterschriften haben die Uber-Fahrer in den vergangenen Stunden gesammelt, um eine entsprechende Petition einbringen zu können. Jetzt ist die Stadt Wien gefordert, sagt NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Uber versucht zwar, mit einer neuen Vereinbarung heute Abend wieder an den Start zu gehen. Wir brauchen aber eine langfristige Lösung. Daher fordern wir heute im Gemeinderat wie schon seit einem Jahr die Einsetzung einer Task Force, die moderne Lösungen erarbeiten soll, damit es ein faires Zusammenspiel von Taxis und Unternehmen wie Uber geben kann. Zudem fordern wir, dass in einem ersten Schritt die absurde Rückkehrpflicht abgeschafft wird. Das macht ökonomisch und ökologisch einfach keinen Sinn!“



