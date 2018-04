Wiener Stadthalle: Ein Weihnachtstraum!

Ein Besuch in der Wiener Stadthalle ist immer wie ein Kurzurlaub, und auch bei Firmenfeiern stellen wir sicher, dass Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit bei uns in vollen Zügen genießen können. Unser Team kümmert sich im Hintergrund um alle Details und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf – genau aus diesem Grund ist der „Weihnachtstraum“ bei unseren Kundinnen und Kunden seit Jahren sehr beliebt und geschätzt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Während mit der Wiener Stadthalle wohl vorranging große Stars und eindrucksvolle Shows verbunden werden, rückt der „Weihnachtstraum“ Unternehmen ins Rampenlicht und verwandelt deren Weihnachtsfeier in ein ebenso einzigartiges Event.



Weihnachten mag zwar noch in weiter Ferne liegen - um die perfekte Weihnachtsfeier zu planen, ist aber genau jetzt der richtige Zeitpunkt.



Jener Ort, an dem jährlich bei über 300 Veranstaltungen rund eine Million Besucherinnen und Besucher unterhalten werden, verwandelt sich ab Mitte November in einen wahren „Weihnachtstraum“: bezaubernde Weihnachtsdekoration, festliche Beleuchtung und stimmungsvolle Musik bilden den perfekten Rahmen für exklusive Firmenfeiern.



Inmitten von funkelnden Tannenbäumen werden die Gäste mit Punsch und Maroni in einem stimmungsvollen Weihnachtsdorf empfangen und so perfekt auf den Abend eingestimmt. Bei eleganter Gala- und Barhockerbestuhlung ist der „Weihnachtstraum“ in der Halle E der Wiener Stadthalle ideal für 350 bis 650 Gäste. Ein entspannter Lounge Bereich, edle Bars, eine Bühne mit vorgelagerter Tanzfläche - inklusive Schneemaschine als besonderes Highlight – und ein Fotoautomat, um die schönsten Erinnerungen festzuhalten, sorgen für einen abwechslungsreichen Abend für jeden Geschmack. Kulinarische Köstlichkeiten und zuvorkommender Service runden das Gesamtpaket ab.



Der „Weihnachtstraum“ ist pauschal buchbar und kann von gebrandeter Lichtstimmung bis zum Tisch-Setting auf das Corporate Design und die individuellen Vorstellungen des jeweiligen Unternehmens abgestimmt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Stadthalle kümmern sich mit viel Fingerspitzengefühl um alle Details, von Technik über Musik bis hin zu Kulinarik sowie Ambiente, und bereiten Unternehmen so ein ebenso unbeschwertes wie beeindruckendes Fest in der schönsten Zeit des Jahres.



„Ein Besuch in der Wiener Stadthalle ist immer wie ein Kurzurlaub, und auch bei Firmenfeiern stellen wir sicher, dass Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit bei uns in vollen Zügen genießen können. Unser Team kümmert sich im Hintergrund um alle Details und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf – genau aus diesem Grund ist der „Weihnachtstraum“ bei unseren Kundinnen und Kunden seit Jahren sehr beliebt und geschätzt“ , so Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.



--> Details und honorarfreies Bildmaterial: http://bit.ly/Weihnachtstraum_Wiener_Stadthalle



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadthalle

Prok. Mag.a Magdalena Hankus

Leiterin | Projektmanagement & Corporate Communications

Tel: +43 1 98100 535

E-Mail: M.Hankus @ stadthalle.com