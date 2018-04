Favoriten: Symphoniker konzertieren in Expedithalle

Sommerliche Klänge am 4.5., Karten sichern: 0660/464 66 14

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung des Bezirkes findet am Freitag, 4. Mai, ein Konzertabend mit den „Wiener Symphonikern“ in der Expedithalle der früheren „Anker“-Brotfabrik (10., Absberggasse 27/Puchsbaumgasse 1 c) statt. Beginn: 19.00 Uhr. Einlass: ab 17.30 Uhr. Am Programm stehen Werke von Mozart, Tschaikowski, Bizet, Wagner, Grieg, Strauss und Dvorak. Geleitet wird das Konzert durch die famose finnische Dirigentin Eva Ollikainen. Als Moderatorin wirkt Teresa Vogl mit. Eintrittskarten kosten 30 Euro, 22 Euro bzw. 16 Euro. Karten-Vorverkauf: Telefon 0660/464 66 14 und Telefon 0676/534 69 89 (Verein „Kultur 10“).

Mit diesem Musikabend beginnt das „Favoritner Kulturfestival 2018“. Die 1912 errichtete Expedithalle der „Anker“-Fabrik in Favoriten wurde 2016 generalsaniert und steht als vielseitig nutzbare Veranstaltungsstätte zur Verfügung. Beim anstehenden „Grätzl-Konzert“ des berühmten Orchesters „Wiener Symphoniker“ bringen die renommierten Instrumentalisten laut eigenen Worten „populäre Melodien und mitreißende Rhythmen“ zu Gehör. Virtuos dargeboten werden „sommerlich-temperamentvolle“ Klänge. Karten für das Gastspiel der „Symphoniker“ in Favoriten können unter der Rufnummer 588 85 („Wien Ticket“) und via Internet bestellt werden: www.wien-ticket.at.

Allgemeine Informationen:

Orchester „Wiener Symphoniker“:

www.wienersymphoniker.at

Moderatorin Teresa Vogl (Offizielle Website):

www.teresavogl.at

Teresa Vogl (ORF – Ö1):

http://oe1.orf.at/team/teresa_vogl

Expedithalle Wien (Novum Locations):

http://expedithalle.novum.at/home.html

Loftcity Brotfabrik – Expedithalle:

www.loftcity.at/index.php/expedithalle

Kultur-Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kultur-Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/veranstaltungen/

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk