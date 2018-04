Aviso – Einladung zur WWF-Pressekonferenz: Österreich im Mobilitätswende-Check

Der WWF präsentiert die Studie „Mobilitätswende-Check“ – wie gut steht Österreich wirklich da?

Wien, 27. April 2018 (OTS) - Der gesamte Mobilitätssektor befindet sich in einem Umbruch, es braucht ein völlig neues Denken von Mobilitätslösungen und entsprechende Konzepte zur Umsetzung. Das offizielle Österreich rühmt sich gerne als „Umweltmusterland“, doch wo steht die Alpenrepublik tatsächlich in Sachen nachhaltige Mobilität? Fakt ist, es fahren zu viele Autos und Lkw, die Belastungen durch den Verkehr nehmen zu – die Alternativen sind bekannt, die Umsetzung hinkt. Nun legt der WWF Österreich mit der Studie „Mobilitätswende-Check“ eine umfassende Bestandsanalyse und eine aktuelle Bewertung der Situation in Österreich vor. Die Studie zeigt auf, wo die Defizite liegen und wer daran etwas ändern muss.

Der WWF Österreich lädt die MedienvertreterInnen herzlich ein zur Pressekonferenz „Österreich im Mobilitätswende-Check“

Datum & Uhrzeit:

Freitag, 4. Mai 2018, 09.00 Uhr

Ort:

Impact Hub Vienna, Lindengasse 56, 1070 Wien

Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zu Verfügung:

Karl Schellmann, Klima- und Energiesprecher WWF Österreich

Thomas Steffl, Studienautor



Bitte beachten Sie:

Im Anschluss an die Pressekonferenz (10.00 Uhr) findet als Side Event der ERDgespräche eine Diskussionsveranstaltung zum „Mobilitätswende-Check“ statt. Es werden dabei wichtige Kriterien und Zielsetzungen der Mobilitätswende auf ihre tatsächliche Umsetzung untersucht. Gemeinsam mit den TeilnehmerInnen diskutieren die Experten Beispiele, Strategien und Ideen, die Österreich weiter in Richtung nachhaltige Mobilität führen können. Die Veranstaltung ist medienöffentlich. Programm und weitere Informationen: wwf.at/mobilitaetswende-check

