SPAR-Konzern steigert Umsatz und Ergebnis

Bilanz 2017 der SPAR Holding AG

Salzburg (OTS) - Die SPAR Holding AG veröffentlicht die Gesamtkonzernbilanz für das Geschäftsjahr 2017. Diese zeigt erneut eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung: Der konsolidierte Konzern-Nettoumsatz stieg um +7 Prozent von 9,5 auf 10,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) blieb trotz der Übernahme von Billa Kroatien stabil bei 302 Millionen Euro. Das entspricht einer EBT-Marge von 3,0 Prozent. Die Eigenkapitalquote konnte erneut erhöht werden und beträgt aktuell hervorragende 38,6 Prozent (2016: 36 Prozent).

Anhaltend hohes Investitionsvolumen

Im Geschäftsjahr 2017 hat die SPAR Holding AG über 750 Millionen Euro investiert. Damit wurden unter anderem im In- und Ausland neue Standorte eröffnet, bestehende modernisiert, Produktionsbetriebe erweitert und die SPAR-eigene Berufsschule renoviert. Ein Teil der Investitionen floss in die Übernahme von Billa Kroatien. Für 2018 sind Investitionen in ähnlicher Größenordnung wie 2017 geplant. SPAR investiert unter anderem in ein neues Distributionszentrum in Italien und die weitere Expansion im In- und Ausland. Einen Schwerpunkt bilden dabei die fleischverarbeitenden TANN-Betriebe in Graz und Wörgl, die mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Euro modernisiert und vergrößert werden. Bei Padua (I) entsteht ein völlig neues TANN-Werk.

Durch die vielen Bauprojekte und den Einsatz regionaler Lieferanten stärken die Investitionen der SPAR Holding AG in hohem Ausmaß die jeweilige regionale Wirtschaft.

Alle Geschäftsfelder mit hervorragender Umsatzentwicklung

Alle drei Geschäftsfelder der SPAR Holding AG – Lebensmittelhandel, Sportfachhandel und der Bereich Shopping-Center – verzeichneten 2017 eine nachhaltig positive Umsatzentwicklung: An insgesamt 3.164 Standorten in Österreich und in sieben Nachbarländern erzielte der Konzern einen Bruttoverkaufsumsatz von 14,64 Milliarden Euro (+6,5 Prozent) und beschäftigt insgesamt über 81.000 Menschen, davon 3.300 Lehrlinge.

Wachstumsführer im österreichischen Lebensmittelhandel

Im Bereich der Supermärkte wurde SPAR in Österreich das achte Jahr in Folge Wachstumsführer. Durch die positive Entwicklung und die Vielzahl an Investitionen konnten im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 3.700 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, davon alleine 1.200 in Österreich.

SPAR Kroatien wächst um knapp 60 Prozent

Bedingt durch die Anfang 2017 endgültig vollzogene Übernahme von Billa Kroatien stieg die Anzahl der SPAR-Standorte in Kroatien auf gesamt 103, der Brutto-Verkaufsumsatz wuchs um +59 Prozent (mit Wechselkursveränderungen; wechselkursbereinigt +57,5 Prozent) auf 600 Millionen Euro. Die Transformation der Billa-Märkte in SPAR-Märkte ging reibungslos vor sich. Besonderes Augenmerk legte SPAR neben der baulichen Umstellung der Märkte auf die gute Integration der Mitarbeitenden. Dass dies gut gelungen ist, zeigen auch die Umsatzzuwächse, die an den neuen Standorten erzielt werden konnten.

Neues Geschäftsfeld / Onlineshopping

Der INTERSPAR Onlineshop ist mit über 20.000 bestellbaren Artikeln weiterhin der größte Lebensmittel-Onlineshop Österreichs und der einzige, in dem neben Tiefkühl-Produkten und Artikeln aus der Feinkost-Bedienung auch Artikel in umweltfreundlichen Mehrweggebinden angeboten werden.

Der Onlineshop ist neben dem Großraum Wien seit März 2017 auch in Salzburg und Umgebung verfügbar. Anfang 2018 ist auch in Slowenien für den Großraum Ljubljana ein SPAR-Onlineshop eröffnet worden.

