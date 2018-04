Aviso - 2. Mai 2018: Ludwig enthüllt Gedenktafel für Eugene Gendlin

Anerkennung für jüdischen Psychotherapeuten mit Wiener Wurzeln am Alsergrund

Wien (OTS) - Eugene Gendlin entstammte einer jüdischen Familie,

die 1938 aus Wien fliehen musste. In den USA entwickelte der erfolgreiche Philosoph, Psychologe bzw. Psychotherapeut die „Focusing-Methode“. An seine Leistungen, auch an seine Herkunft und das damit verbundene Schicksal, erinnert demnächst eine Gedenktafel am Erich Fried-Realgymnasium.

Die feierliche Enthüllung nimmt Stadtrat Michael Ludwig am 2. Mai 2018 um 14 Uhr vor. Ebenfalls sprechen werden Bezirksvorsteherin Martina Malyar, die Initiatorin Brigitte Pelinka (ÖGWG), Direktor Günter Maresch und Schüler Walid Sultani sowie Willi Urbanek (Bezirksmuseum Alsergrund). Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.****

