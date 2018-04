Gesellschaftsklimatag: „Kinder, wir müssen reden!“

„Sprechstunde der Vielfalt“ mit Erwin Steinhauer und KindergartenpädagogInnen

Wien (OTS) - Heute findet zum fünften Mal der Gesellschaftsklimatag statt. Diesen Tag widmen zahlreiche Vereine und Institutionen der Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas in Österreich. Unter dem Motto „Wir müssen reden!“ werden „Sprechstunden der Vielfalt“ abgehalten. Die TeilnehmerInnen durchbrechen die Filterblasen der sozialen Netzwerke. Sie sitzen einander in zwei langen Reihen gegenüber und sprechen darüber, wie wir in diesem Land zusammen leben wollen.

Erwin Steinhauer leitet „Sprechstunde der Vielfalt“ mit KindergartenpädagogInnen

Die zentrale „Sprechstunde der Vielfalt“ wird vom Schauspieler Erwin Steinhauer geleitet. Unter seiner Leitung findet gemeinsam mit KindergartenpädagogInnen um 14.00 Uhr am Platz der Kinderrechte in Wien Brigittenau ein Speedtalk rund um Kinderrechte, Kindheitserinnerungen, die Arbeit mit jungen Menschen, aber auch um Zivilcourage und das Zusammenleben in Wien statt.

Vorurteile überwinden

„Der Gedanke hinter dem Gesellschaftsklimatag ist ein ganz einfacher: Durch einen persönlichen Austausch von Menschen, die einander in Sesselreihen gegenüber sitzen, lernen wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser einzuschätzen, und es werden die Filterblasen des Internets durchbrochen. Wir lernen, offen zu kommunizieren, uns zu vernetzen und auch in schwierigen Situationen etwas Positives zu bewirken. Es wird schwieriger, an Vorurteilen festzuhalten“, so die OrganisatorInnen des Gesellschaftsklimatags.

So funktionieren „Sprechstunden der Vielfalt"

Bei einer „Sprechstunde der Vielfalt“ sitzen sich Menschen, die einander kennen oder einander noch nie begegnet sind, in zwei langen Reihen gegenüber und sprechen darüber, wie wir in unserem gemeinsamen Land zusammen leben wollen. Dabei folgen die TeilnehmerInnen einem Leitfaden. Eine Frage wird von der Gesprächsleitung gestellt, ein paar Minuten stehen für das Gespräch zur Verfügung. Dann ertönt ein Signal, eine Seite rückt eins weiter und nachdem die Gesprächsleitung die nächste Frage stellt, beginnt das nächste Gespräch. Das ganze dauert nicht länger als 30 bis 45 Minuten.

Fragen über das (Kinder-)Leben

Beispielfragen für die Gesprächsrunden in „Sprechstunden der Vielfalt“ sind: „Wie schaut für dich der perfekte Start in den Tag aus?“ oder „Wann hast du eine Situation erlebt, in der Zivilcourage gut gewesen wäre oder in der du selbst Zivilcourage gezeigt hast?“ oder „Was brauchen Kinder heute um glücklich zu sein?“

Wir müssen reden!

Alle öffentlichen Sprechstunden der Vielfalt sowie weitere Infos zum Gesellschaftsklimatag 2018 finden Sie auf http://gesellschaftsklima.at/gesellschaftsklimatag-2018/

Breites Bündnis für Gesellschaftsklimatag

Der Gesellschaftsklimatag ist ein Projekt des Gesellschaftsklimabündnis, einem Zusammenschluss unterschiedlichster Vereine und Institutionen. „Wir haben ein konkretes Ziel: das gesellschaftliche Klima in Österreich zu verbessern, damit die vorhandene Vielfalt an Lebensentwürfen und Weltanschauungen gewürdigt und anerkannt wird. Pluralismus soll Teil des Selbstverständnisses der österreichischen Gesellschaft werden", so die BündnispartnerInnen. Mehr Infos: www.gesellschaftsklima.at

