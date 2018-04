Certent kündigt globale Gipfeltreffen für Partner und Kunden zum Thema Disclosure Management für 2018 an

London (ots/PRNewswire) - Certent, Inc (http://www.certent.com/)., ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) für das Eigenkapitalbeteiligungs- und finanzielles Disclosure Management, kündigte heute sechs globale Veranstaltungen zur Unterstützung von Kunden und Partnern des Disclosure Management an. Neben regionalen Veranstaltungen in ganz Nordamerika finden in diesem Jahr auch Gipfeltreffen in Europa und Australien statt, um das globale Wachstum zu unterstützen.

Mit mehrtägigen Veranstaltungen in Sydney und Paris bieten die Gipfeltreffen zum Thema Disclosure Management ab Mai Kunden und Partnern Zugang zu Vordenkern unter den globalen Regulierungs- und Forschungsexperten, Produktschulungen, Networking mit Kollegen und Führungskräften aber auch Unterhaltung.

"Durch diese Veranstaltungen und unser kontinuierliches Engagement für die Erfüllung globaler Compliance-Anforderungen investieren wir weiterhin in unseren Kunden- und Partnerstamm in EMEA und APAC", sagt Michael Madigan, Geschäftsführer des Bereich Disclosure Management bei Certent. "Angesichts unseres beträchtlichen, wachsenden internationalen Kundenstamms ist es wichtiger denn je, Zugang zu unseren Regulierungs- und Reporting-Experten zu bieten."

Zu den Höhepunkten der globalen Gipfelveranstaltungen gehören Breakout-Sessions zu Themen wie regulatorisches Reporting -Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, finanzielles und regulatorisches Reporting, interaktive Offenlegungsforschung und Informationen zur Produkt-Roadmap von Certent.

"Die sich wandelnde regulatorische Landschaft weist keine Anzeichen einer Verlangsamung auf", sagt Brett Alexander, VP des Bereichs Produktmanagement für Disclosure Management bei Certent. "Den Kunden zu zeigen, wie sich Änderungen bei COREP/FINREP, Solvency II, CIPC und einigen anderen regulatorischen Vorgaben auf ihr Geschäft auswirken, ist eine der wichtigsten Aufgaben dieser Veranstaltungen."

Nach den Veranstaltungen in Paris und Sydney wird Certent Gipfeltreffen in Houston, Toronto, New York City und Stockholm veranstalten. Ausführliche Informationen zu diesen Veranstaltungen mit Terminen und Unterkünften sowie Informationen zum Eigenkapital-Managementgipfel in San Diego finden Sie unter www.certentsummit.com.

Informationen zu Certent

Certent, Inc. ist ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für den Bereich Management und Reporting von Eigenkapitalbeteiligungen und finanziellem Disclosure Management. Certent wurde 2002 gegründet und betreut mehr als 2.400 öffentliche, private und vorbörsliche Unternehmen mit innovativer Aktienplanverwaltung, regulatorischer Compliance- und Reporting-Technologie. Mit fünf globalen verteilten Niederlassungen bietet Certent Sicherheit in allen geschäftsentscheidenden Finanz-und Personalprozessen.

