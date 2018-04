FP-Fraktion übt sich im blinden Parteigehorsam

FCG-Pöltl: „Das ist ein Anschlag auf die Selbstverwaltung und damit ein Anschlag auf alle Arbeitnehmer!“

Wien (OTS) - Eine nicht zu übersehende und deutliche Mehrheit hat ein gemeinsamer Antrag mehrerer Fraktionen bei der 170. AK-Vollversammlung am Donnerstag erhalten. Der Antrag richtete sich gegen die von der Regierung angekündigte und danach vieldiskutierte Zerschlagung der AUVA, er fordert die Erhaltung der Selbstverwaltung der Anstalt und spricht ein deutliches Nein zum geplanten Verwaltungsratsmodell.

Absprung

Bis auf die Kammerräte einer einzigen Fraktion stimmten alle für den Antrag. Nur die blauen Funktionäre übten sich, wie Fritz Pöltl, der FCG-ÖAAB Fraktionsführer der AK-Wien, erklärend meint, im „blinden Parteigehorsam“ und stimmten dagegen.: „Das ist ein Anschlag auf die Selbstverwaltung und Wegweiser in ein verstaatlichtes Gesundheitssystem.“ Überall dort wo es eine derartige Verstaatlichung gibt, würden die Arbeitnehmer medizinisch schlechter versorgt oder müssten für Behandlungen viel mehr zahlen. Die Aufgabe einer sozialen Selbstverwaltung ist gesetzlich geregelt. Und daran sollte man weder in der Unfall-, noch in der Kranken- und Pensionsversicherung rütteln. Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit gegenüber dem Staat sowie die finanzielle Selbstständigkeit dürfen nicht auf der politischen Schlachtbank geopfert werden.

