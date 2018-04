AK-Vollversammlung: Wichtige Anträge für die Wiener und Wienerinnen abgelehnt

FCG-Pöltl: „Gerechtigkeit sieht anders aus!“ – Wiener Spitalsmisere und Pflegegeld-Schwund wird von SP-Fraktion ignoriert

Wien (OTS) - Die katastrophalen Zustände in den Wiener Spitälern haben am Donnerstag sogar die Wiener Arbeiterkammer beschäftigt:

Damit die von der AK vielgepriesene „Gerechtigkeit“ auch in der Gesundheitsversorgung endlich in die Tat umgesetzt werden kann, hat die FCG-ÖAAB-Fraktion bei der 170 Vollversammlung der Wiener AK einen entsprechenden Antrag gestellt. Darin wird die Gemeinde Wien aufgefordert, die Versorgungskrise im KAV-Bereich durch rasches Gegensteuern abzufangen und als Dienstgeber dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Ärzte und Ärztinnen im Krankenanstaltenverbund zur Verfügung stehen. Die FCG-Kammerrätin Gabriele Niederpold: „Ich appelliere an alle Verantwortlichen im KAV den organisatorischen Versäumnissen rasch zu beseitigen und endlich auch vorausschauend zu planen.“ Aus unverständlichen Gründen wurde der Antrag von der SP-dominierten Mehrheit aber abgelehnt. Der Fraktionsvorsitzende Fritz Pöltl: „Gerechtigkeit sieht jedenfalls anders aus!“

Antrag abgelehnt

Ebenso erging es einem zweiten FCG-Antrag. Demnach sollte die finanzielle Unterstützung für die 24-Stunden-Betreuung elf Jahre nach der Einführung endlich valorisiert werden, um dem schleichenden Schwund an Zahlungskraft auszugleichen. Finanziell gefördert wird etwa die Betreuungsleistung an pflege-und betreuungsbedürftigen Personen in Privathaushalten mit maximal 550 Euro pro Monat für zwei selbständige Betreuungskräfte, die sich im 14-Tage-Rhythmus abwechseln. AK-Kammerrätin Esther Perzel vom FCG: „Es geht schließlich um die Menschenwürde und um den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die betroffenen Menschen haben ja ihre Beiträge zum System auch immer bezahlt!“ Groß war die Überraschung der FCG-Kammerräte freilich dann bei der Abstimmung. Die SP-Mehrheit lehnte den Antrag ab. Fritz Pöltl konnte sich nur wiederholen:

„Gerechtigkeit sieht jedenfalls anders aus!“

