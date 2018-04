Pulsus expandiert nach Europa und unterzeichnet eine Vereinbarung mit 25 Wissenschafts- und Gesundheitsgesellschaften

London (ots/PRNewswire) - Die Pulsus Group hat das große Potenzial der europäischen Länder, darunter Deutschland, Spanien, Niederlande, Frankreich und Portugal, erkannt und die Ausweitung ihrer wissenschaftlichen Forschungs- und Publikationstätigkeiten auf Europa (neben dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Amerika) angekündigt. Um sich in diesen neuen Märkten zu etablieren, hat Pulsus ein Partnerschaftsabkommen mit 25 wissenschaftlichen und medizinischen Gesellschaften abgeschlossen.

Der jüngste Nachtrag zu dieser Initiative ist die Unterstützung seitens der europäischen Gemeinschaft, zu der die Polish Society of Orthopaedics and Traumatology, die European Biotechnology Thematic Network Association, die World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, die International Society for Ceramics in Medicine, die Thalassaemia International Federation und die World Association of Integrated Medicine and Switch Biotech Association gehören.

Dr. Srinubabu Gedela (https://www.pulsus.com/srinubabu-gedela.html), Geschäftsführer von Pulsus, sagte bei seiner Ankündigung Folgendes dazu: "Durch eine solche Partnerschaft mit den Gesellschaften ist die Pulsus Group (https://www.pulsusconference.com/) geneigt, die wissenschaftliche Integrität durch die Schaffung von Netzwerken, die Koordination mit Fachkollegen und gegenseitige Zusammenarbeit zu erhöhen."

Dank der Unterstützung seitens Industrie und Wissenschaft können Pulsus und seine Tochtergesellschaften Omics International (https://www.omicsonline.com/), Meetings International und Conference Series jährlich 3.000 Veranstaltungen in 40 Ländern weltweit für 2018 planen. Diese Konferenzen ziehen mehr als 50 Millionen Online-Besucher, mehr als 25.000 Online-Einzelbesucher pro Konferenz und mehr als 75.000 Seitenaufrufe für jede einzelne Konferenz an. Dadurch können die Forschung und Biografie jedes Vortragenden bewertet und seine Sichtbarkeit für die Online-Communitys erhöht werden, um so für seine weltweite Anerkennung zu sorgen.

Pulsus Meetings (https://www.cmesociety.com/) bieten den Pflegekräften dabei eine erstklassige Möglichkeit, ihre abstrakten und vollständigen Artikel in den jeweiligen Zeitschriften mit einer spezifischen DOI-Nummer von CrossRef zu veröffentlichen. Die auf den Websites der Konferenz gezeigten Rednerprofile bieten eine besondere Anerkennung für die Gesundheitsexperten.

Die Präsentationen im Rahmen der Pflegekonferenz erhöhen die weltweite Präsenz der Pflegefachleute auf zukunftsweisenden Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo und anderen Social Media-Plattformen. Mit Teilnehmern aus der ganzen Welt konnten Forscher, Wissenschaftler, Studenten und die Branche von Vorführungen, Workshops, Symposien und Ausstellungen profitieren, die den Informationsaustausch, die Begegnung mit aktuellen und zukünftigen Fachkräften und die Produktwerbung erleichtern. Pulsus Meetings bieten auch CME-, CPD-, CE- und CNE-Zertifikate, die für die Aufrechterhaltung der Fachkompetenz unerlässlich sind.

