Silvia Moser: Reduktionen im Angebot des Landesklinikums Zwettl?

Grüne Landtagsabgeordnete und Gesundheitssprecherin der Grünen NÖ geht mittels Anfrage Gerüchten nach und befürchtet Verschlechterungen für das Gesundheitsangebot im Waldviertel

St. Pölten (OTS) - Das Primariat der Orthopädie des Landesklinikums Zwettl wird derzeit neu besetzt, in diesem Zusammenhang sind der Grünen Landtagsabgeordneten und Gesundheitssprecherin Silvia Moser zahlreiche Gerüchte zu Ohren gekommen, die Weiterführung und das zukünftige Angebot der Orthopädie im Landesklinkum Zwettl betreffen: "Aus Erfahrung weiß ich, dass man derartigen Gerüchten nachgehen muss, schon in den letzten Jahren gab es durch Schließungen von Abteilungen wie z.B. der Gynäkologie im LK Waidhofen oder der Reduktion des Angebots in Spitälern eine massive Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im Waldviertel". Eine entspreche Anfrage der Abgeordneten an den zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf wurde nun gestellt und soll Klarheit in diese Angelegenheit bringen.

"Ich setze mich dafür ein, dass das LK Zwettl als Schwerpunktkrankenhaus für Orthopädie im vollen Umfang bestehen bleibt und keinerlei weiteren Angebotsreduktionen im Gesundheitssektor für die Menschen im Waldviertel erfolgen, deshalb erwarte ich mir von Stephan Pernkopf und der ÖVP NÖ ein Bekenntnis zum Landeskrankenhaus Zwettl als hoch qualifizierten Gesundheitsstandort und Arbeitgeber", schließt Silvia Moser ab.

Link zur Anfrage: http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXIX/01/104/104.htm

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at