Hackensack Meridian Health leitet Hauptsitzungen auf der Gesundheitskonferenz des Vatikans "Unite To Cure"

Edison, New Jersey (ots/PRNewswire) - Hackensack Meridian Health gibt mit Stolz bekannt, dass Co-CEO Robert C. Garrett, Andrew Pecora, M.D., Präsident von Physician Enterprise und Chief Innovations Officer sowie Bonita Stanton, M.D., Gründungsdekanin der Hackensack Meridian School of Medicine an der Seton Hall University als Podiumssprecher an der hochangesehenen vierten internationalen Konferenz des Vatikans, Unite to Cure: A Global Health Care Initiative, teilnehmen werden.

"Wir sind hocherfreut, Teil dieser globalen Veranstaltung sein zu dürfen, um uns gemeinsam für eine Verbesserung des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt einzusetzen und es patientenzentrierter und zugänglicher werden zu lassen", erklärte Robert C. Garrett, Co-CEO von Hackensack Meridian Health, der sich an einer Sitzung unter der Leitung von Dr. Mehmet Oz beteiligen wird.

Das historische Ereignis, das vom 26. - 28. April in Vatikanstadt stattfinden wird, bringt weltweit führende Wissenschaftler, Ärzte, Familien, Ethiker und renommierte Persönlichkeiten aus den Bereichen Religion, Politik, Business und Philantropie zusammen, um gemeinsam die neuesten und hoffnungstragendsten Entwicklungen für die Zukunft des Gesundheitswesens zu diskutieren. Experten werden sich mit folgendem Thema auseinandersetzen: "Inwiefern beeinflussen Wissenschaft, Technologie und Medizin des 21.Jahrhunderts Kultur und Gesellschaft?"

"Es handelt sich hier um eine Davos-Veranstaltung für Gesundheitsfürsorge und während eines Zeitraums von drei Tagen werden wir die Aufmerksamkeit der Welt auf eine sehr simple Idee lenken", so Dr. Robin Smith, Präsident der Cura Foundation. "Wir werden klarstellen, dass sich die Heilverfahren von Morgen in unmittelbarer Reichweite befinden. Indem wir uns zusammenschließen und den Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam stellen, können wir die Bereitstellung von Heilmitteln vorantreiben und Patienten auf der ganzen Welt, die an tödlichen Krankheiten leiden und sich in bedrohlichen Gesundheitszuständen befinden, Hoffnung geben."

Die diesjährige Veranstaltung wird sich besonders der Entwicklung bahnbrechender Technologien und der Verbreitung von Wissen widmen, dessen Ziel es ist, den Gesundheitszustand der Menschheit zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen und die Umwelt zu schützen.

"Was die Wissenschaft angeht, so könnte es momentan nicht spannender sein. Diese Konferenz wird uns dabei helfen, die phantastischen, lebensverändernden Innovationen und neuen Entwicklungsstrategien, die die Medizin revolutionieren werden, zu teilen", erklärte Dr. Andrew L. Pecora, Präsident und Chief Innovations Officer von Physician Enterprise.

"Die Zusammenarbeit mit weltweiten Experten, die uns auf dieser ehrwürdigen Mission begleiten, ist ein großes Privileg: die Verbesserung des Gesundheitswesens für jeden und das Streben nach echter Chancengleichheit in Bezug auf Gesundheitsfürsorge", fügte Dr. Bonita Stanton, Gründungsdekanin der Hackensack Meridian School of Medicine an der Seton Hall University, hinzu.

Hackensack Meridian Health ist eine führende, gemeinnützige Organisation zur Gesundheitsfürsorge und stellt das übergreifendste und integrierteste Gesundheitsfürsorgenetzwerk in New Jersey dar. Die Organisation bietet ein Komplettangebot an medizinischen Diensten, innovativer Forschung und lebensverbessernder medizinische Versorgung. Hackensack Meridian Health umfasst 16 Krankenhäuser von Bergen bis hin zu ozeanischen Ländern. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über drei akademische medizinische Zentren - das Hackensack University Medical Center in Hackensack, das Jersey Shore University Medical Center in Neptune sowie das JFK Medical Center in Edison. Des weiteren zählen zwei Kinderkrankenhäuser - das Joseph M. Sanzari Children's Hospital in Hackensack und das K. Hovnanian Children's Hospital in Neptun - ,11 Gemeindekrankenhäuser - das Ocean Medical Center in Brick, das Riverview Medical Center in Red Bank, das Mountainside Medical Center in Montclair, das Palisades Medical Center in North Bergen, das Raritan Bay Medical Center in Perth Amboy, das Southern Ocean Medical Center in Manahawkin, das Bayshore Medical Center in Holmdel, das Raritan Bay Medical Center in Old Bridge, das Pascack Valley Medical Center in Westwood, das JFK Johnson Rehabilitation Institute in Edison sowie das Shore Rehabilitation Institute in Brick zu den Einrichtungen der Organisation.

Zusätzlich verfügt das Netzwerk über mehr als 160, über den gesamten Staat verteilte, Stationen zur Patientenversorgung. Dazu gehören ambulante Versorgungszentren, OP-Zentren, Pflegedienste, Langzeitpflege und betreute Wohnanlagen, Krankentransporte, lebensrettende medizinische Lufttransporte, Fitness- und Wellnesszentren, Rehabilitationszentren sowie Notfallversorgung und Zentren zur Versorgung außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Hackensack Meridian Health zählt 33.000 Teammitglieder und 6500 Ärzte, gilt als angesehene Führungskraft in den Bereichen Gesundheitsfürsorge und Philantropie und hat sich der Gesundheit und dem Wohlergehen der Gemeinden, die die Hilfe der Organisation in Anspruch nehmen, verpflichtet.

Das Netzwerk zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es über eins von lediglich fünf großen akademischen medizinischen Zentren im Land verfügt, das über fünf oder mehr aufeinanderfolgende Jahre hinweg mit dem Healthgrade America's Award für die 50 besten Krankenhäuser ausgezeichnet wurde und vier der zehn besten Krankenhäuser in New Jersey, einschließlich des Hackensack University Medical Center, das vom U.S. News and World Report auf Platz Eins gesetzt wurde, umfasst. Weitere Ehrungen, die verliehen wurden, sind unter anderem die Magnet®-Auszeichnung des American Nurses Credentialing Center für exzellente Pflege, der John M. Eisenberg Award der Joint Commission and the National Quality Forum für Patientenschutz und Qualität, der sechsmalige Erhalt der Fortune-Ehrung als eine der "100 Best Companies to Work For", die Auszeichnung als einer der 20 besten Arbeitsplätze im Gesundheitswesen des Landes sowie der Erhalt des ersten Platzes in der Kategorie "Bester Arbeitsplatz für Frauen". Hackensack Meridian Health ist Mitglied der AllSpire Health Partners, eine staatenübergreifende Unternehmensgruppe führender Gesundheitssysteme, die das Ziel verfolgt, sich effizient über Best Practices im Bereich der klinischen Pflege auszutauschen.

Zusätzliche Informationen sind unter www.HackensackMeridianHealth.org erhältlich.

Um sich genauer über Unite To Cure: The Fourth International Vatican Conference zu informieren, besuchen Sie bitte:

http://vaticanconference2018.com. Alternativ können Sie der Veranstaltung auf Twitter @CuraFdn und auf Facebook unter facebook.com/TheCuraFoundation folgen und sich mit #UnitetoCure an der Diskussion beteiligen.

The Cura Foundation steht an der Spitze einer weltweiten Gesundheitsbewegung und setzt sich mit Leib und Seele für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit ein. Cura vereint öffentliche und private Sektoren und schließt sich mit Ärzten, Patienten, Unternehmensführern, Philantropen und Meinungsführern zusammen, um durch Kooperation weltweite Durchbrüche zu erzielen. Die Stiftung fördert Wandel, indem sie auf wissenschaftliche Fortschritte in der Genomik aufmerksam macht und aufkommende Technologien und Big Data unterstützt, um somit die Zukunft der Medizin einzuleiten. Cura lässt Menschen länger, besser und schmerzlos leben. The Cura Foundation ist eine nicht-konfessionelle, überparteiliche und steuerbefreite Organisation gemäß Absatz 501(c)(3) des Internal Revenue Code. Weitere Informatione finden Sie unter: https://thecurafoundation.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558338/Hackensack_Meridian_Health_Logo.jpg

