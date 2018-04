Caritas St. Pölten: Festakt „40 Jahre Betreuen und Pflegen zu Hause“

LR Teschl-Hofmeister: Danke für die jahrelange, gute Partnerschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Fachhochschule St. Pölten fand im Beisein von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Diözesanbischof Klaus Küng heute der offizielle Festakt zu „40 Jahre Betreuen und Pflegen zu Hause“ der Caritas der Diözese St. Pölten statt.

„40 Jahre mobile Pflege der Caritas St. Pölten, das ist ein großartiges Jubiläum und dafür möchte ich vorweg einmal ein herzliches Dankeschön sagen! Danke seitens des Landes Niederösterreich für die jahrelange Partnerschaft. Und danke auch seitens der zahlreichen, fürsorglich betreuten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich tagtäglich auf die Caritas verlassen können. Die Caritas ist für das Land Niederösterreich ein wesentlicher Partner und was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, ist für unser Bundesland und die Menschen einzigartig und vorbildlich. Der niederösterreichische Sozialbereich wäre ohne Caritas undenkbar! Ganz besonders, was die mobile Pflege betrifft! Denn der größte Wunsch der älteren Bevölkerung ist es, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden alt werden. Mit den mobilen Diensten der Caritas ist das möglich. Sie sorgen für eine individuelle Pflege und Betreuung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren sich an der Situation jedes einzelnen Menschen und überlegen gemeinsam, was notwendig ist“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Seit 40 Jahren engagiert sich die Caritas der Diözese St. Pölten im Bereich Pflege und Betreuung zu Hause. In der Diözese St. Pölten sind dazu täglich Pflegende in 35 Sozialstationen im Einsatz für pflegebedürftige, kranke und/oder alte Menschen, Personen, die ihre letzte Lebensphase bis zum Tod in der häuslichen Umgebung verbringen wollen, oder aber auch für die Unterstützung pflegender Angehöriger.

