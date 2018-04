WK-Wien Ruck zu Anderl: Auf bewährte Kontinuität in der Sozialpartnerschaft

Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck setzt auf gute Zusammenarbeit mit AK-Präsidentin Renate Anderl und dankt Rudi Kaske für gemeinsamen Einsatz

Wien (OTS) - Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, gratuliert Renate Anderl zur Wahl als Präsidentin der Wiener Arbeiterkammer und setzt „auf gute und konstruktive Zusammenarbeit im Sinne des Standortes“. In den vergangenen Jahren sei bereits vieles gelungen, aber es gebe noch genug zu tun. Entscheidend sei, die bewährte Kontinuität der Wiener Sozialpartnerschaft auch in Zukunft zu leben. „Gerade in Zeiten des Umbruchs, der Digitalisierung, neuer Wirtschafts- und Arbeitswelten ist die Sozialpartnerschaft wichtiger denn je“, sagt Ruck.

Dank und Anerkennung spricht Walter Ruck dem bisherigen AK-Präsidenten Rudi Kaske aus und verweist auf die erfolgreiche Standortpartnerschaft: „Die Zusammenarbeit war stets von Respekt und Qualität geprägt. Gemeinsam haben wir für den Standort Wien dort Druck gemacht, wo es notwendig war. Ob in den Bereichen Verkehr, Infrastrukturausbau, Bildung oder Beschäftigung – wir konnten entscheidende Weichenstellungen vorantreiben. Ich wünsche Rudi Kaske weiterhin alles Gute!“

