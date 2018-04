NEOS zum World IP Day: „Geistiges Eigentum verdient Patentschutz“

Gerald Loacker: „Innovationen im Gesundheits- und Pflegebereich haben Lebensqualität und Gesundheit der Menschen enorm gesteigert!“

Wien (OTS) - Angetan zeigt sich NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker am heutigen Tag des Geistigen Eigentums, dem World IP Day, von Innovationen im Arzneimittel-, Gesundheits- und Pflegebereich. „Dieser Tag ist ein guter Anlass, an all die Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen zu denken, dank deren Ideen, Innovationen und Forschung wir heute länger, gesünder und besser leben dürfen!“, so Loacker.

Gute Ideen müssen sich lohnen, Österreich muss hier dranbleiben, sich als Vorzeigestandort in der pharmazeutischen Forschung beweisen und mit politischen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass Innovationen hier nicht später auf den Markt kommen, betont Loacker. Dazu zählt das Aufrechterhalten eines starken Patentschutzes, insbesondere auch für Arzneimittel im Bereich seltener Erkrankungen und auch das Einsetzen für einen solchen Patentschutz auf EU-Ebene: „Gute Forschung braucht Zeit und ist oft eine große, aber wertvolle, Investition in die Lebensqualität aller Menschen – sie muss sich auszahlen und entfalten können“, schließt Loacker.

