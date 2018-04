BM Norbert Hofer zum „Girls Day“: Mehr Frauen in Technikberufe

150 Schülerinnen besuchten heute das BMVIT

Wien (OTS) -

„Es ist sehr erfreulich, dass sich immer mehr Mädchen für Jobs interessieren, die bis dato noch als Männerdomänen gelten“, so Infrastrukturminister Norbert Hofer, der heute 150 Schülerinnen im Zuge des „Girls Days“ im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) begrüßte.

Das BMVIT ist diesbezüglich schon in der Zukunft angekommen: Immerhin sind 311 Mitarbeiter im Haus – das ist etwas mehr als die Hälfte – Frauen. Doch dem Minister kommt es nicht auf die Quote an. Ihm ist es ein persönliches Anliegen, den Mädchen Einblicke in die Bereiche Verkehr, Energie, Forschung, Technik und Raumfahrt zu ermöglichen. „Es gibt zwei wichtige Entscheidungen im Leben: den Partner und den Beruf“, ist Hofer überzeugt. Um vor allem die Berufswahl wohlüberlegt treffen zu können, muss es für junge Menschen die Möglichkeit geben, sich denkbar breit zu informieren und in viele Bereiche reinschnuppern zu können. Der „Girls Day“ ist eine optimale Plattform, Mädchen über berufliche Felder zu informieren, die möglicherweise etwas abseits der üblichen Beschäftigungsklischees liegen.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

Volker Höferl

Pressesprecher BM Ing. Norbert Hofer

01/71162 658121

volker.hoeferl @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at