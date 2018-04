Plädoyer für den Dieselmotor: „Eine zukunftsträchtige Lösung“

39. Internationales Wiener Motorensymposium: Experten halten an der Technologie fest

Wien (OTS) - Steht das Ende des Dieselmotors tatsächlich bevor? Sind Diesel-Fahrverbote in manchen Städten wirklich unausweichlich? Wenn es nach den derzeit in Wien versammelten 1000 Motorenexperten aus aller Welt geht, trifft dies ganz und gar nicht zu. Ungeachtet aller Diskussionen in einer verunsicherten Öffentlichkeit zeigt sich der Dieselantrieb beim Internationalen Wiener Motorensymposium Donnerstag in der Wiener Hofburg quicklebendig. Neue Forschungsergebnisse und aktuell präsentierte Neuentwicklungen legen nahe, dass dem Selbstzünder im Auto durchaus ein langes und produktives Dasein beschieden sein wird.

Bosch: Neuer Diesel als relevanter Beitrag zu Verbesserung der Luftqualität

So sieht etwa der leitende Bosch-Antriebsentwickler Dr.-Ing. Andreas Kufferath den Dieselmotor „als eine zukunftsträchtige Lösung im gesamten Mobilitätsmix von Morgen“. In seinem Vortrag mit dem bezeichnenden Titel „Der Diesel Powertrain auf dem Weg zu einem vernachlässigbaren Beitrag bei den NO2-Immissionen“ bezog sich der Motorenexperte auf einen bei Bosch entwickelten Versuchsträger, mit dem es gelungen sei, die niedrigen NOx-Emissionen der kommenden Emissionsnormen auch im realen Fahrbetrieb einzuhalten.

Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass nur am Markt verfügbare bzw. bereits in Serie bewährte Technologien eingesetzt wurden, um die niedrigen NOx-Emissionen zu erreichen, sei Bosch der Überzeugung, dass die verstärkt in den Verkehr kommenden Diesel-Pkw der Emissionsnorm Euro 6d eine rasche Verbesserung der Immissionssituation bewirken werden. Zusätzlich werde bei entsprechender Durchdringung die Pkw-Dieselflotte in Zukunft keinen relevanten Beitrag zu Beanstandungen der Luftqualität mehr liefern, so der Motorenexperte.

BMW: Ein Sechszylinder als starkes Bekenntnis zu Dieseltechnologie

Bei BMW reicht das Vertrauen in die Dieseltechnologie so weit, dass sogar ein neuer Sechszylinder-Dieselmotor in den Fokus eines Vortrags gerückt wurde – als eines der Highlights des heurigen Motorensymposiums. Der neue Motor, so Ing. Franz Steinparzer, Chef der Dieselmotorenentwicklung bei BMW Steyr in dem Vortrag, belege in eindrucksvoller Weise, dass „moderne Dieselmotoren bei der Auflösung der Zielkonflikte attraktives Leistungs- und Dynamikverhalten, niedriger Kraftstoffverbrauch und damit geringe CO2-Emissionen sowie hohe Umweltverträglichkeit weiterhin äußerst attraktive Antriebssysteme“ darstellten. Moderne Einspritztechnologie, leistungsfähige zweistufige Abgasturboaufladung und ein hocheffizientes Abgasreduktionssystem in Kombination mit einer akribisch durchgeführten Fahrzeugintegration bringen diesen Motor im Wettbewerbsvergleich in eine führende Position, betonte der Experte. Zielsetzung bei der Entwicklung des neuen Antriebes waren die M-typischen Leistungs- und Dynamikeigenschaften sowie die Abdeckung der neuesten EU-Emissionsgesetzgebung. Eingesetzt wird das Aggregat im BMW X4 M40d, es leistet 240 kW bei einer signifikanten Reduktion des Treibstoffverbrauchs gegenüber dem Vorgängerfahrzeug-

Volkswagen: Neue Diesel-Generation mit SCR-Systemen im Anrollen

Eine neue Vierzylinder-Dieselmotorengeneration stellte Volkswagen beim Wiener Motorensymposium vor. Der EA288 evo erfülle bei gesteigerter Performance die Grenzwerte der aktuellen Emissionsgesetzgebung auf dem Prüfstand und im „Real Driving“ sicher und sei technisch auf die Anforderungen der nächsten Emissionsstufe ab 2019 ausgelegt, führte VW-Motorenexperte Dipl.-Ing. Markus Köhne, Leiter Grundentwicklung Dieselmotoren und Baukasten, in seinem Vortrag aus. Darüber hinaus konnte der CO2-Ausstoß des EA288 evo gegenüber dem Vorgängermotor um bis zu zehn Prozent gesenkt werden, während Leistungs- und Drehmomentsteigerungen von bis zu neun Prozent zur Verfügung stehen.

In der neuen Baureihe EA288 evo kommen zusammen mit dem flächendeckenden Einsatz von SCR-Systemen (Selective Catalytic Reduction) zur Stickoxidreduktion neueste Technologien für einen weiter verminderten CO2-Ausstoß zum Einsatz. Darüber hinaus erlaube die neue Motorengeneration als Mild-Hybrid eine kundenerlebbare Funktionserweiterung verbunden mit einer Verbrauchseinsparung und erfülle in Bezug auf Leistung, Drehmoment, Ansprechverhalten und Motorakustik die gesteigerten Kundenerwartungen an den Dieselmotor, so Dipl.-Ing. Köhne.

Der neue Vierzylinder-Dieselmotor von Volkswagen kommt zunächst in den Fahrzeugen der Marke Audi mit längs eingebautem Motor und mit einer milden Hybridisierung zum Einsatz. Der 2,0-l-Motor wird in der Folge in Konzernfahrzeuge mit quer eingebautem Motor einfließen und die Vorgängergeneration bis 2021 dort vollständig ersetzen. Zwei Leistungsklassen mit Spreizungen von 100 bis 120 kW bzw. 121 bis 150 kW stehen zur Verfügung.

Mercedes-Benz: Neue Dieselmotorenfamilie bekommt Zuwachs

Auch Daimler hält an der Weiterentwicklung der Dieseltechnologie fest und sorgt für Nachwuchs in der Dieselmotorenfamilie OM 654, in der sich bereits ein Vierzylinder- und ein Sechszylindermotor sowie ein zweistufig aufgeladenes Top-Aggregat tummeln. Mit dem in Wien nunmehr vorgestellten 1,6-l-Einstiegsmotor rundet Mercedes diese Motorenfamilie auf den Positionen 180 d und 200 d (90 kW und 118 kW) nach unten ab. Entwicklungsziel für diesen Motor war – neben der Realisierung eines sehr niederen Emissionsniveaus und der Erfüllung von RDE Stufe 1 bzw. EU 6d TEMP – eine deutliche Verbrauchsreduktion, berichtete Dr. Markus Kemmner, Abteilungsleiter der Daimler AG. Der Einsatz des neuen Einstiegsmotors ist für 2018 in der E-Klasse und in der modellgepflegten C-Klasse vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

Internationales Wiener Motorensymposium

presse.motorensymposium @ oevk.at

ÖSTERREICHISCHER VEREIN FÜR KRAFTFAHRZEUGTECHNIK (ÖVK)

A 1010 Wien, Elisabethstraße 26 • Telefon: +43/1/585 27 41-0

Internet: www.oevk.at • www.wiener-motorensymposium.at

E-Mail: info @ oevk.at



Rückfragehinweis: Leo Musil

E-Mail: presse.motorensymposium @ oevk.at

Mobiltelefon: +43 664 601 232 59