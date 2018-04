HEMA Markteintritt in Österreich: Start mit zwei Standorten in Wien

Wien (OTS) - Bei der niederländischen Warenhauskette HEMA mit über 700 Filialen in acht Ländern steht das Jahr 2018 ganz im Zeichen der internationalen Expansion. Der nächste große Schritt im Rahmen des Wachstumskurses ist der Eintritt in den vielversprechenden österreichischen Markt: Am 26. April um 10 Uhr eröffnet HEMA auf der frequenzstarken Mariahilfer Straße mitten in Wien mit 20 Mitarbeitern auf einer Geschäftsfläche von rund 760 m². Damit begeistert HEMA ab sofort auch in Österreich mit einer breiten Produktpalette, von Baby- und Kinderkleidung, Wohnaccessoires und Schule & Büro über Partyzubehör, Haushaltsprodukte, Kosmetik und Beautyprodukte bis hin zu typisch holländischen Süßwaren, Kaffee und Tee sowie Lebensmitteln und punktet mit einem rund 10.000 Produkte umfassenden Sortiment.

Das erfolgreiche, 1926 in Amsterdam gegründete, niederländische Unternehmen HEMA setzt 2018 und in den Folgejahren einen ambitionierten Wachstumskurs um. Der Markteintritt in Österreich ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der der ehrgeizigen Expansionspläne. Wenige Tage vor der Eröffnung der HEMA Filiale auf der Mariahilfer Straße 71, an der traditionsreichen Adresse des „Slama-Hauses“, hat HEMA bereits am Westbahnhof eine Filiale eröffnet. Damit ist HEMA schon zum Start mit zwei Standorten in Wien vertreten. 2019 wird die Präsenz in Wien mit weiteren Filialen verstärkt, darüber hinaus wird HEMA in Zukunft auch in den Bundesländern vertreten sein.

Richard Flint, Director International und Mitglied des Vorstands von HEMA, erklärt dazu: „Internationale Expansion ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie. Wir sehen dabei große Chancen in Österreich. Hier werden wir uns zunächst auf Wien konzentrieren, aber wir ziehen in weiterer Folge auch die Eröffnung von Filialen in anderen Bundesländern in Betracht. Überall dort, wo HEMA eröffnet, werden wir von den Kunden freudig begrüßt. Schön zu sehen, dass dies auch in Wien so ist!“

Punktgenau bei den Kundenbedürfnissen: HEMAs internationales Konzept

Während HEMA am Heimatmarkt in den Niederlanden an nahezu jeder Ecke vertreten ist, findet das HEMA Konzept auch international großen Anklang: Es gründet auf den verschiedenen Lebensräumen in einem typischen Haushalt, in dem u.a. Wohnen, Kochen und Küche, Baby und Kind, Beauty und Körperpflege sowie Arbeiten im eigenen Büro oder für die Schule im Mittelpunkt stehen.

Die Produktpalette ist breit gefächert. Die Sortimentsvielfalt mit 10.000 Produkten reicht von Wohnaccessoires und Haushaltsprodukten über Baby- und Kinderkleidung, Partyzubehör, Schreibwaren sowie Schule & Büro, Kosmetik und Beautyprodukten bis hin zu typisch holländischen Süßwaren wie z. B. Sirupwaffeln und Ingwerkuchen sowie saisonale Produkte, Kaffee und Tee sowie ausgewählten Lebensmitteln.

Alle Waren werden von HEMA selbst produziert – damit ist zusätzlich zur hochwertigen Qualität und dem besonderen, farbenfrohen Design auch das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis garantiert. HEMA zieht Kunden quer durch alle Altersgruppen an, wobei über die Hälfte der HEMA Kunden international jünger als 34 Jahre alt ist.



HEMA Filialen in Wien:

HEMA auf der Mariahilfer Straße 71, 1060 Wien (im “Slama-Haus”)

Öffnungszeiten: Mo-Mi: 9.30 – 19 Uhr, Do: 9.30 – 20 Uhr; Fr: 9.30 bis 19 Uhr; Sa: 9.30 bis 18.00 Uhr

Gesamtfläche: rund 760 m² auf 2 Stockwerken

Mitarbeiter: 20

Sortiment: rund 10.000 Produkte

HEMA am Westbahnhof

Bahnhofscity Wien West, Europaplatz 1-3, 1150 Wien

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9.00 – 21 Uhr; Sa: 9.00 – 18 Uhr

Gesamtfläche: knapp 150 m²

Mitarbeiter: 12

Sortiment: rund 3.000 Produkte

Über HEMA

Seit 1926 macht HEMA das tägliche Leben der Kunden schöner und einfacher. Mit Produkten, die durch hohe Qualität, ansprechendes Design und niedrige Preise auffallen. HEMA hat über 700 Filialen in 7 Ländern – mit Österreich nun in 8 Ländern – sowie 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen und Bäckereien, im Vertriebszentrum und im Support Office, die gemeinsam für den Verkauf von rund 32.000 Produkten und Dienstleistungen verantwortlich sind. HEMA ist einfach besonders! www.hema.net

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Presse-Kontakt:

Johannes Mak

c/o Johannes Mak Kommunikation & PR

1080 Wien, Lerchenfelderstraße 66-68

T: +43 699 15909095

@: johannes.mak @ mak-pr.at



HEMA BV

Abteilung Unternehmenskommunikation / Arnold Drijver

1033 SB Amsterdam, NDSM-straat 10

T: +31 (0)20-3114245

Mobil: +31 (0)6-46741652

@: arnold.drijver @ hema.nl