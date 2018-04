ORF SPORT + mit TSV Hartberg – SC Wiener Neustadt

Auch das Handball-Liga-Austria-Viertelfinale SG Insignis Handball Westwien – Bregenz Handball live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 27. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Handball-Liga-Austria-Viertelfinalspiel SG Insignis Handball Westwien – Bregenz Handball um 17.55 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel TSV Prolactal Hartberg – SC Wiener Neustadt um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 17.25 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

Seit Samstagabend stehen die Viertelfinalpaarungen in der spusu Handball Liga Austria fest. Im Rahmen des spusu HLA All Star Game 2018 in Bruck gaben die Top drei der Bonus-Runde, Alpla HC Hard, HC Fivers WAT Margareten und der Moser Medical UHK Krems, ihre Picks bekannt. Titelverteidiger Hard wählte den SC kelag Ferlach, die Fivers den HC Linz AG und Krems Sparkasse Schwaz Handball Tirol. In der vierten Viertelfinalpaarung treffen die SG Insignis Handball Westwien und Bregenz Handball aufeinander. Gespielt wird die erste Runde der „Best of three“-Serie am 27. April, die zweite Runde am 1. Mai. Kommentator ist Johannes Hahn.

In der 31. Runde der Fußball-Ersten Liga heißt das Spitzenspiel TSV Prolactal Hartberg gegen SC Wiener Neustadt. Die Hartberger könnten mit einem Heimsieg den Abstand auf Wiener Neustadt auf sieben Punkte vergrößern. Die Niederösterreicher hingegen würden mit einem Sieg den Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz wieder spannend machen. Kommentator ist Florian Prates.

Handbiken steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Behindertensport-Magazins „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus. „Ohne Grenzen“ berichtet über das Wintertraining der Handbiker in Oberösterreich und zeigt ein Porträt von Christoph Stadlbauer, der auch zu Gast im Studio ist. Ebenfalls zu sehen ist ein Beitrag über die Rollstuhl-Basketball-Finalrunde.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

