Hochspannung bei der ORF-„Millionenshow“

In einer der nächsten Ausgaben stellt Armin Assinger die Millionenfrage

Wien (OTS) - Nervenkitzel bei der „Millionenshow“! Sprühen zum achten Mal die Funken? Noch im Mai schafft jemand, der oder die es noch sehr weit bringen wird, den Sprung in die Mitte. Denn Armin Assinger stellt in einer der nächsten Ausgaben zum 24. Mal die Millionenfrage. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben es bereits geschafft und alle Fragen richtig beantwortet. 16 weitere Male wurde in der Showgeschichte die Millionenfrage gestellt, doch die Kandidaten entschieden sich dafür, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro (bzw. 5.000.000 Schilling) zu verlassen. Eine Entscheidung, die zuletzt Franco Sottopietra aus Dornbirn im Jänner 2018 traf. Ob der Kandidat oder die Kandidatin diesmal das Risiko eingeht und die Million knackt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer der nächsten „Millionenshow“-Ausgaben – zu sehen jeweils Montag um 20.15 Uhr in ORF 2.

Die Millionengewinner im Überblick

Anton Sutterlüty aus Vorarlberg beantwortete als erster Kandidat alle 15 Fragen richtig und erzielte – damals noch bei Barbara Stöckl – damit den Hauptgewinn: zehn Millionen Schilling. Bei Armin Assinger wurde die Million bereits sechsmal geknackt: Fünf Frauen und ein Mann – Christiane de Piero aus Kärnten, Sigrid Weiß-Lutz aus der Steiermark, Karin Huber aus Oberösterreich, Elfriede Awadalla und Heide Gondek aus Wien sowie Mathias Stockinger aus Niederösterreich – konnten die „Millionenfrage“ richtig beantworten und verließen das Studio als Euromillionäre.

Einem/einer dieser Kandidatinnen und Kandidaten stellt Armin Assinger die „Millionenfrage“

Montag, 30. April, 20.15 Uhr, ORF 2:

Josef Buchsteiner aus Pfarrwerfen in Salzburg, Viktoria Neuner aus Linz, Ernst Alexander Sigot aus Klagenfurt, Rafaela Frühstück aus Wulkaprodersdorf im Burgenland und Kurt Heiny aus Mödling in Niederösterreich

Montag, 7. Mai, 20.15 Uhr, ORF 2:

Die Muttertagsausgabe mit Laura Städtler aus Klagenfurt, Magdalena Hendriks aus Mauerbach in Niederösterreich, Walpurga Reinstadler aus Breitenwang in Tirol, Victoria Lunz aus Linz, Elfi Schremser aus Guntramsdorf in Niederösterreich

Montag, 14. Mai, 20.15 Uhr, ORF 2:

Susanne Voglhuber aus Wien, Paul Bramböck aus Innsbruck, Dagmar Seifert aus Unterolberndorf in Niederösterreich, Hooman Vojdani aus Weppersdorf im Burgenland und Irene Kos aus Allerheiligen bei Wildon in der Steiermark

