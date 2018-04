Fun am Freitag mit neuen Ausgaben von „Meine Mama kocht besser als deine“, „Zur Hölle damit“ und „Was gibt es Neues?“

Außerdem: Michael Niavarani zum 50er im Tripelpack

Wien (OTS) - „Kochen, quizzen und lachen“ sind am 27. April 2018 in ORF eins Programm. Eröffnet wird der „Fun am Freitag“-Abend um 20.15 Uhr mit der Comedy-Kochshow „Meine Mama kocht besser als deine“. Danach quizzen um 21.05 Uhr die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Zur Hölle damit“ wieder durch humorvolle Spielrunden. Um 22.00 Uhr dreht sich bei einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ alles um Michael Niavarani, der am 29. April seinen 50. Geburtstag feiert und aus diesem Grund auch gleich zum Sendungsthema wird. Noch mehr Niavarani folgt um 22.45 Uhr mit „Wodka Orange“ und um 23.10 Uhr mit „Ex – Eine romantische Komödie“.

Außerdem gratuliert der ORF dem österreichischen Starkabarettisten noch bis 30. April 2018 in ORF eins, ORF 2 und ORF III u. a. mit einem neuen Porträt „Michael Niavarani ist 50 – Viel Lärm um nichts“ sowie Kabarettaufzeichnungen – darunter sein erstes Soloprogramm „Niavaranis Kühlschrank“, „Encyclopaedia Niavaranica“ oder „Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben“. Der Jubilar bringt darüber hinaus im „Ö3-Wecker“ ein Best-of seiner lustigsten Gags. „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“ gratulieren in Beiträgen am 27. April. Alle Infos zu den einzelnen Programmpunkten sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Fun am Freitag, am 27. April in ORF eins

„Meine Mama kocht besser als deine“ um 20.15 Uhr

Bei „Meine Mama kocht besser als deine“ dirigieren Mütter bzw. ein Vater in acht Ausgaben ihre mehr oder weniger talentierten Sprösslinge am Herd. Der Clou dabei: Das Gericht muss in einer vorgegebenen Zeit zubereitet werden und der Elternteil darf selber nicht mitkochen, sondern gibt vom „Koch-Spielfeldrand“ seine Anweisungen. Pro Sendung treten jeweils zwei Teams gegeneinander an – Konstantin Filippou, der gerade eben mit einem zweiten „Michelin“-Stern ausgezeichnet wurde, verkostet als Juror das kulinarische Ergebnis, bewertet es und kürt den Sieger. In der vierten Ausgabe treten die 38-jährige Fahrlehrerin Barbara Asmus und Mama Heidi, 58-jährige Pensionistin aus Niederösterreich, gegen den 44-jährigen gelernten Druckvorstufentechniker Franz Kokitz und Mama Bibiana (70) aus Wien an.

„Zur Hölle damit“ um 21.05 Uhr

Knifflige Fragen und ein Geldtopf, den es zu erobern gilt! „Zur Hölle damit“ heißt es in humorvollen Spielrunden, wenn in der gleichnamigen neuen ORF-Show, erdacht von Oliver Baier, zwei Kandidaten mit ihrem Wissen um den Einzug in die Finalrunde kämpfen. Dort gibt es bis zu 20.000 Euro zu gewinnen. Thomas Kamenar sieht sich diesmal einer besonders „gefährlichen“ Paarung gegenüber: die Krimiautorin Barbara Deutsch rittert gegen den Quizspezialisten und Lungenfacharzt Alexander Freist um den Gewinn. Ihr Ziel ist es, die Position des sogenannten „aktiven Spielers“ zu erobern und mit den richtigen Antworten zu verteidigen. Denn wer am Ende der letzten Spielrunde auf dem Fragestuhl sitzt, zieht mit dem gemeinsam erspielten Geld in die Finalrunde ein, wo es zum Showdown kommt. Weiß ein Kandidat nicht mehr weiter, kann er mit den Worten „Zur Hölle damit“ das jeweilige Preisgeld an das Studiopublikum abgeben und den Platz am Quizsessel behalten. Wird die Frage falsch beantwortet, ist der andere Spieler am Zug. Spannung bis zur letzten Minute ist also garantiert: Denn vom Gewinn des Jackpots über einen Teilgewinn bis hin zum Totalausfall ist am Ende alles möglich.

„Was gibt es Neues?“ mit Niavarani, Straßer, Stipsits, Roubinek und Gernot um 22.00 Uhr

Michael Niavarani wird 50! Das ist Grund genug für Oliver Baier, den Kabarettisten und Theaterdirektor zum Sendungsthema zu machen. Gemeinsam mit Katharina Straßer, Thomas Stipsits, Rudi Roubinek und Viktor Gernot muss er aber – bevor er ein Stück seiner Geburtstagstorte bekommt – erst beantworten, was man z. B. unter einem „Seitendiener“ versteht. Seine langjährige Wegbegleiterin Sigrid Hauser hat schließlich eine Frage, die maßgeschneidert für den Erzkomödianten scheint: Warum hört man in Katalonien zur Weihnachtszeit vermehrt Furzgeräusche?

„Wodka Orange“ um 22.45 Uhr

Michael Niavarani und Viktor Gernot bewiesen bereits 1999 in dieser satirischen Blödelei, wie gut sie harmonieren. Auf dem Programm stehen Parodien, Sketches und Lieder wie „Bandscheibenvorfall“– nach der Melodie von „Guantanamera“.

„Ex – Eine romantische Komödie“ um 23.10 Uhr

„Um mit einer Frau glücklich zu werden, muss ein Mann nur eines können: sich entschuldigen – vor allem, wenn er im Recht ist.“ Wieso das so ist und warum das absolut richtig ist, zeigt die sechsteilige Fernsehserie „Ex – Eine romantische Komödie“. An der Seite von Autor, Regisseur und Hauptdarsteller Michael Niavarani spielen Ina-Alice Kopp (Lebensgefährtin), Nina Hartmann (Affäre), Sabine Mayer (Exfreundin) und Bernhard Murg (Freund Mark). „Ex – Eine romantische Komödie“ wurde von Gebhardt Productions im Auftrag des ORF produziert.

