Schulz und Eder-Gitschthaler: Politik braucht weiblichen Nachwuchs

ÖVP-Bundesrätinnen begrüßen viele Mädchen anlässlich des internationalen „Girls‘ Day“ im Parlament

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Heute, Donnerstag, ist „Girls’ Day“. Weltweit verlassen Mädchen an diesem Tag ihre Schulklassen, um Organisationen und neue Unternehmen kennen zu lernen. Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka hat etwa 30 Mädchen in das österreichische Parlament mit seinem derzeitigen Sitz in der Hofburg eingeladen und ein engagiertes Programm erstellt. Mit dabei, um die Mädchen im parlamentarischen Umfeld zu begleiten: die ÖVP-Bundesrätinnen Mag. Doris Schulz aus Oberösterreich und Dr. Andrea Eder-Gitschthaler aus Salzburg. „Es ist spannend für die Mädchen, sich in diesem Bereich einmal umzusehen.“

Schulz hat als Landesleiterin der OÖVP Frauen zu dieser Gelegenheit vier Schülerinnen aus Oberösterreich nach Wien eingeladen, wo sie sich zu Gesprächen und der aktuellen Sitzung des Bundesrates treffen. Sie schnuppern den ganzen Tag Parlamentsluft, denn es gibt viele Arbeitsgebiete rund um die Politik. „Wichtig ist es, Mädchen über neue Möglichkeiten zu informieren und sie unmittelbar erleben zu lassen. Vor allem Politik braucht weiblichen Nachwuchs auf allen Ebenen!“ so Schulz, die sich seit der Gründung des Girls‘ Day für diese Initiative einsetzt.

In diesem Jahr stehen wieder viele unterschiedliche Berufsgruppen im Fokus. Von der Politikerin bis zur Kulturvermittlerin, von der Vizedirektorin bis zur Redakteurin. Sie alle tragen mit ihrer täglichen Arbeit zum reibungslosen Funktionieren des Hohen Hauses auch im Ausweichquartier bei. Den Girls’ Day gibt es in Österreich seit 2001 und er zielt darauf ab, Mädchen vor allem für zukunftsorientierte und technische Berufe des Bundes zu interessieren und ihnen Berufsfelder abseits der gängigen Rollenmuster aufzuzeigen. Zielgruppe dieser Initiative sind Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren. (www.girlsday-austria.at)

