ORF III am Freitag: Schwerpunkt zum 85. Geburtstag von Helmuth Lohner mit Alpenkrimi „Das Dorf des Schweigens“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 27. April 2018, erinnert ORF III Kultur und Information an Schauspieler und Theaterregisseur Helmuth Lohner, der am 24. April 85 Jahre alt geworden wäre.

Auf dem Programm steht ein dreiteiliges „ORF III Spezial“, beginnend mit dem Kriminalfilm „Das Dorf des Schweigens“ (20.15 Uhr) von Hans Steinbichler, in dem Lohner in seiner letzten TV-Rolle zu sehen ist. Nach 30 Jahren kehrt Lydia (Ina Weise) unerwartet aus den USA zu ihrer Familie nach Bad Gastein zurück und hat schwere Vorwürfe im Gepäck: Christian (Simon Schwarz), der Verlobte ihrer Schwester Eva (Petra Schmidt-Schaller), soll sie einst vergewaltigt haben. Der Beschuldigte streitet umgehend alles ab und kann sogar ein Alibi vorweisen. So scheint Lydia bei niemandem im Ort Gehör zu finden, selbst ihre Eltern (Helmuth Lohner und Hildegard Schmahl) haben kein Verständnis für sie. Doch als Christian plötzlich tot neben einem Wasserfall aufgefunden wird, kommt Bewegung in die Sache und immer mehr dunkle Geheimnisse der Vergangenheit treten ans Tageslicht.

Danach folgt das legendäre Kabarettprogramm „Lacherfolge“ (21.50 Uhr), in dessen Rahmen Helmuth Lohner gemeinsam mit Otto Schenk berühmte Sketches aus fünf Jahrzehnten zum Besten gab – wie „Elefantenkauf“ und „Herr Powondra“ von Hugo Wiener, „Mein Nachbar in Grinzing“ von Anton Kuh sowie „Der Dank“ von Franz Hohler.

Den Abschluss des Abends bildet Heinz Maraceks und Hugo Wieners Inszenierung des legendären Lustspiels „Pension Schöller“ (23.25 Uhr) von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs aus den Wiener Kammerspielen 1994. Helmuth Lohner verkörperte darin Leo Schöller, dessen Pension zahlreiche sonderbare Gäste beherbergt und sich daher leicht mit einer Irrenanstalt verwechseln lässt. In weiteren Rollen traten u. a. Ossy Kolmann, Martin Zauner und Gudrun Velisek auf.

