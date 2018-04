„Unterwegs in Österreich“ am 27. April aus Oberwart

Schwerpunktthema: „Start in die Grillsaison“

Wien (OTS) - Zum Wochenende geht es in „Unterwegs in Österreich“ um den „Start in die Grillsaison“. Zum Abschluss der Burgenland-Woche am Freitag, dem 27. April 2018, begrüßen Eva Pölzl und Martin Ganster die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Oberwart.

Freitag, 27. April: Schwerpunktthema „Start in die Grillsaison“

„Guten Morgen Österreich“ aus Oberwart

Er ist Grilltrainer und Fleisch-Sommelier! Martin Kaspier ist zu Gast und präsentiert die neuesten Trends in Sachen Grilltechnik. Außerdem zu Gast sind die Roma-Band Romano Rath und Schlagersänger Niki Kracher.

„Daheim in Österreich“ aus Oberwart

„Wer schön sein will, muss leiden“ – diesen Satz hört man immer wieder. Aber laut TCM heißt es: „Wer schön sein will, muss essen.“ Mit den richtigen Lebensmitteln kann man wahre Schönheitspflege betreiben und dem Körper viel Gutes tun. Mehr dazu weiß Eva Mad, Ernährungsberaterin und Achtsamkeitstrainerin.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

