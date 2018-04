Viel Glück Cesár Sampson! Song-Contest-Farewell-Party in Wien

Abflug nach Lissabon am 29., erste Probe am 30. April

Wien (OTS) - In drei Tagen ist es so weit – am Sonntag, dem 29. April 2018, fliegt Cesár Sampson gemeinsam mit der österreichischen Delegation nach Lissabon, wo er im ersten Semifinale am 8. Mai um den Einzug ins Finale des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt singt. Gestern, am 25. April, fand in der Summerstage in Wien die offizielle Farewell-Party statt. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm, ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner, Nathan Trent, Julian le Play, ESC-Scout Eberhard Forcher, Cesárs Familie, Freunde und zahlreiche Fans waren gekommen, um Österreichs Song-Contest-Hoffnung zu verabschieden und ihm „Hals und Beinbruch“ für Lissabon zu wünschen. ORF-ESC-Kommentator Andi Knoll, der auch heuer wieder mit seinen „Mr. Song Contest proudly presents“-Sendungen die ESC-Abende am 8., 10. und 12. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins eröffnet, führte durch den Abend, bei dem Cesár Sampson unter anderem eine Akustik-Version seines Songs „Nobody but You“ performte.

ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: „Seit 2014 war Österreich immer im Song-Contest-Finale mit dabei! Und ich denke, dass wir mit der Auswahl von Cesár Sampson auch heuer genau richtig liegen. Er ist ein überaus talentierter Sänger und Ausnahmekünstler, der das Musikbusiness sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen sehr gut kennt. Ich bin mir sicher, dass er Österreich hervorragend vertreten wird, und wünsche ihm alles Gute für sein Abenteuer Song Contest.“

ORF-ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Mit unseren Vorbereitungen für den ESC liegen wir absolut in der Zeit, und das gesamte Team freut sich, dass wir die Umsetzung unserer monatelangen Vorarbeit am Montag zum ersten Mal auf der großen Bühne sehen werden.“

Cesár Sampson konnte in den vergangenen Wochen unter anderem bei den internationalen Pre-Events in London, Tel Aviv und Amsterdam seinen Song „Nobody but You“ präsentieren. Cesár Sampson: „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Ich bin schon gespannt darauf, wie die Umsetzung auf der großen Bühne in Lissabon sein wird, und freue mich darauf, die anderen ESC-Künstler wieder zu sehen.“ Cesár Sampson geht am 8. Mai im ersten Semifinale mit Startnummer 13 ins Rennen um ein Ticket fürs große Finale am 12. Mai.

Ein Bericht über die Farewell-Party steht heute in ORF 2 auf dem Programm der „Seitenblicke“ (20.05 Uhr) und um 23.00 Uhr ist Cesár Sampson zu Gast bei „Stöckl.“. Die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen berichten während der Entscheidungswoche live aus Lissabon unter anderem in einer „ZiB 24 spezial“ direkt im Anschluss an das Finale. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Unterwegs in Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC18. „Thema“ zeigt am Montag, dem 7. Mai, eine Reportage über Österreichs ESC-Künstler Cesár Sampson.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Am Tag seiner Abreise nach Lissabon (Sonntag, 29. April) ist Cesár Sampson zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“. Im großen Interview der Woche zeigt sich Österreichs Song-Contest-Kandidat ganz persönlich – zu hören von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3, moderiert von Claudia Stöckl.

In der Finalwoche berichtet Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer für die Ö3-Hörer/innen live aus Lissabon über Österreichs Vertreter Cesár Sampson, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf http://oe3.ORF.at. Den Blog, alle Infos und Storys und die Fotos vom „Eurovision Song Contest“ gibt’s auf http://oe3.ORF.at.

Der weitere Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Sonntag, 29. April:

Abflug nach Lissabon

Montag, 30. April:

Erste Probe in Lissabon

Donnerstag, 3. Mai:

Zweite Probe in Lissabon und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 6. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC18

Montag, 7. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 8. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13)

Donnerstag, 10. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Zweites Semifinale

Samstag, 12. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert die Finalisten des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Finale – die Live-Show 0.15 Uhr, live in ORF eins: „ZiB 24 spezial“ aus Lissabon

Der „Eurovision Song Contest“ im Internet

Wer online oder mobil mit dabei sein möchte, dem bieten news.ORF.at und die ORF-TVthek die Gelegenheit: Auf news.ORF.at informieren u.a. Live-Ticker fortwährend über das Geschehen bei den Semifinalen und dem Finale. Die ORF-TVthek liefert Live-Streams aller TV-Übertragungen des Musik-Events der Sonderklasse. Und als spezielles Service werden noch während der Live-Sendungen auch Video-on-Demands bereitgestellt. Außerdem werden in einem Video-on-Demand-Themenschwerpunkt auch weitere ORF-Sendungen und Beiträge rund um das Geschehen in Lissabon zusammengefasst. Auch ORF extra hat ein tolles Package für die ESC-Fans geschnürt: Auf extra.ORF.at gibt es ein Presskit (u. a. mit CD) von Cesár Sampson zu gewinnen. Außerdem informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

Und der ORF TELETEXT bietet als spezielles Service bei den Semifinalen und beim Finale wieder den Teletwitter an: Auf Twitter gepostete Kommentare (Hashtag #ESCORF) werden im ORF TELETEXT eingespielt und können von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf Wunsch während der TV-Übertragungen am unteren Bildrand eingeblendet werden.

