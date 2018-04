Johann Lafer am 27. April zu Gast bei „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“

Außerdem bei Vera Russwurm: „myAbility“-Gründer Gregor Demblin

Wien (OTS) - Ein Starkoch und ein Unternehmer mit besonderer Erfolgsgeschichte – das sind Vera Russwurms Gäste am Freitag, dem 27. April 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2. In einer neuen Ausgabe ihres Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ spricht sie wieder mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben – sei es beruflich, privat oder gesundheitlich. Die Gäste erzählen, wie sie es geschafft haben, die Herausforderungen ihres Lebens zu meistern. Diesmal erzählt Unternehmer Gregor Demblin, der seit einem Badeunfall 1995 querschnittgelähmt ist, wie er seine eigene Firma gründete, und Starkoch Johann Lafer spricht mit Vera über den Verlust von drei geliebten Menschen.

„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 27. April in ORF 2

1995 hatte der damals 18-jährige Gregor Demblin einen Badeunfall, der sein Leben schlagartig veränderte. Mit seiner Querschnittlähmung musste er erst leben lernen. Was ihn am meisten schmerzte, war die soziale Ausgrenzung, denn auch mit abgeschlossenem Studium traute ihm kaum jemand zu, eine vollwertige Arbeitskraft zu sein. So gründete er eine eigene Firma „myAbility“, um Menschen mit Behinderung besser in die Arbeitswelt zu integrieren, und er zeigt, dass es allen Beteiligten nur Vorteile bringt, wenn niemand „behindert“ wird. Demblin kommt zu Vera Russwurm mit seiner Ehefrau Elisabeth und seinen Kindern sowie seinem Freund und Geschäftspartner Wolfgang Kowatsch.

Wenn Johann Lafer im TV zu sehen ist, überzeugt der Sternekoch mit seiner sympathischen und lockeren Art. Doch sein Leben ist nicht so glamourös und sorgenlos, wie man meinen könnte. Johann Lafer hatte in den vergangenen Monaten einige Schicksalsschläge zu verkraften. Anstatt groß seinen 60er zu feiern, musste er drei geliebte Menschen zu Grabe tragen. Binnen weniger Wochen starben seine Schwester, sein Schwiegervater und seine Schwiegermutter, der er einen großen Teil seines Erfolgs zu verdanken hat.

