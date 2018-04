ÖVP Wien: KAV-Reformankündigungen sind rot-grüne Augenauswischerei

Reformen beim KAV mehr als überfällig – KH Nord ist die in Beton gegossene Inkompetenz von SPÖ und KAV – KAV bleibt Sittenbild des SPÖ-Systems

Wien (OTS) - „Reformen beim KAV sind mehr als überfällig. Die heutigen Ankündigungen sind aber die übliche rot-grüne Augenauswischerei. Der KAV braucht eine echte und umfassende Neuaufstellung“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch. Seit Jahren ist der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) ein Sittenbild des SPÖ-Systems. „Daran ändert auch diese Pseudo-Reform nichts, ein neues Logo hat noch nie ein Problem gelöst. Ohne eine grundsätzliche Neuaufstellung ist das alles reine Zeitverschwendung – Zeit die der KAV definitiv nicht hat. Denn am Beispiel Krankenhaus Nord zeigt sich die in Beton gegossene Inkompetenz von SPÖ und KAV.“

Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec kritisiert, dass mit der Umwandlung des KAV in eine Anstalt öffentlichen Rechts die parlamentarische Kontrolle des KAV geschwächt wird. „Die öffentliche Kontrolle muss umfassend gewährleistet bleiben. Denn bei allen Projekten, die von der Stadt Wien als Bauträger umgesetzt werden, kommen Verzögerungen, Kostenexplosionen und Fehlplanungen ans Tageslicht – zu Lasten von Steuerzahlern und Gesundheitssystem.“ Zudem sei es irritierend, dass Noch-Stadträtin Frauenberger ein solches Projekt ohne Einbindung der Oppositionsparteien und ohne vorherige Diskussion im Gemeinderat vorlegt. „Ein solches Vorgehen ist auch wenige Wochen vor ihrem politischen Abgang nicht einwandfrei.“ Korosec, die auch Hauptmitglied in der bevorstehenden U-Kommission ist, drängt auf die Einbindung der Opposition bei künftigen Reformen. „Denn Rot-Grün kann es einfach nicht!“

„Auch die geplante Umbenennung des KAV in ‚Wien Kliniken‘ ändert nichts am grundsätzlichen Missmanagement des Krankenanstaltenverbundes. Der KAV braucht eine echte Neuaufstellung“, unterstreicht abschließend Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Ersatzmitglied für die ÖVP Wien in der U-Kommission.

