GlaxoSmithKline launcht Aufklärungsinitiative „Mums vs. Meningitis" mit Anne Geddes

Fotoshooting und Interviews mit der weltweit bekannten Fotografin

Anne Geddes: www.mumsvsmeningitis.com

Bildmaterial verfügbar

GSK möchte Bewusstsein für das Risiko von Meningitis und die Bedeutung von Impfungen bei Müttern schärfen

Besonders betroffen: Säuglinge und Kleinkinder





Aufklärungsinitiative von Müttern aus der ganzen Welt zur Förderung des Bewusstseins für Meningokokkenerkrankungen.

Rund um den Welt-Meningitis-Tag am 24. April kündigt GSK den Start von Mums vs. Meningitis an, einer globalen Bewegung von Müttern aus der ganzen Welt, die helfen soll, Kinder vor Meningitis zu schützen, indem sie das Bewusstsein schärfen und über die verschiedenen Behandlungs- und Präventionsmöglichkeiten informieren, die zum Schutz vor der Krankheit beitragen können. Die Bewegung begann mit 24 Müttern, die bei einem Fotoshooting mit der weltweit bekannten Fotografin Anne Geddes ihre eigenen Meningitis-Geschichten erzählten. Mums vs. Meningitis zielt darauf ab, das Bewusstsein zu erhöhen, wie wichtig die ersten 24 Stunden im Leben eines Kindes sind, wenn der Verdacht auf Meningitis besteht.

Victoria Williams, General Manager GSK Austria, „Als Mutter von drei Kindern berührt mich die Mums vs. Meningitis Initiative persönlich und ich bin sehr froh darüber, dass GSK dieses wichtige Programm unterstützt. GSK setzt sich dafür ein, dass die Menschen mehr über alle Arten von Meningokokkenerkrankungen und die Maßnahmen erfahren, um ihre Kinder vor den potenziell verheerenden Folgen zu schützen. Sich Mums vs. Meningitis anzuschließen heißt dazu beitragen, das Bewusstsein für das Risiko von Meningitis und die Bedeutung von Impfungen bei Müttern auf der ganzen Welt zu schärfen."

Jedes Jahr treten weltweit etwa 1,2 Millionen Fälle von Meningokokkenerkrankungen, einer der Hauptursachen für bakterielle Meningitis, auf, was zu etwa 135.000 Todesfällen führt[i],[ii]. Darüber hinaus können bis zu 20 Prozent derjenigen, die eine invasive Meningokokkenerkrankung (IMD) überleben, an einer schweren körperlichen oder neurologischen Behinderung leiden (Gliedmaßenverlust, Hörverlust oder Anfälle)[2,4]. Obwohl nicht häufig, entwickelt sich IMD rasch, in der Regel bei zuvor gesunden Kindern und Jugendlichen, und kann zu einer hohen Morbidität und Mortalität führen[6,7,8,9]. Erste Symptome können oft grippeähnlichen Symptomen ähneln, was die Diagnose erschwert[7]. Obwohl es keinen einzigen Impfstoff gibt, der alle Formen von Meningokokkenerkrankungen verhindern kann und die Impfung nicht alle Empfänger schützt, sind Impfstoffe verfügbar, die gegen fünf der sechs Serogruppen schützen: A, B, C, W-135 und Y5.

Anlässlich der Einführung von Mums vs. Meningitis hat die Fotografin Anne Geddes, die für ihre kreativen Porträts von Neugeborenen und werdenden Müttern bekannt ist, eine Reihe neuer Bilder veröffentlicht. Die Fotos zeigen eine Gruppe von 24 Müttern, darunter auch Anne selbst, die ihre Unterstützung für die Bewegung demonstrieren, sowie intime Porträts von Müttern, deren Kinder von Meningitis betroffen sind.

Als Mutter von zwei Kindern weiß Anne über den starken Instinkt jeder Mutter ihre Kinder zu schützen. "Mit dieser kraftvollen Kampagne möchte ich Mütter dazu ermutigen, ihrem Instinkt zu vertrauen und danach zu handeln.", kommentiert Anne Geddes. “Die Meningitis schreitet mit erschreckender Geschwindigkeit voran, und diese Kampagne schärft das Bewusstsein dafür, wie wichtig die ersten 24 Stunden im Leben eines Kindes sind, bei dem Meningitis vermutet wird. Und sie informiert über das Risiko und die Bedeutung der Impfung."

Mums vs. Meningitis wird von der Confederation of Meningitis Organisations (CoMO) unterstützt, einer internationalen Mitgliedsorganisation, die sich auf die Prävention von Meningitis konzentriert (http://www.comomeningitis.org/about-us).



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.mumsvsmeningitis.com und www.meningokokken-erkrankung.at.

Über Meningitis

Die Meningokokkenerkrankung ist eine lebensbedrohliche bakterielle Infektion, die zwei Hauptformen von Krankheiten beschreibt - Meningitis (eine Infektion der Membran um das Gehirn und die Wirbelsäule) und Sepsis (Blutvergiftung). Jedes Jahr treten weltweit etwa 1,2 Millionen Fälle von Meningokokkeninfektionen auf, die zu etwa 135.000 Todesfällen führen[1,2].



Die Meningokokkenerkrankung ist eine plötzlich auftretende Erkrankung, die innerhalb von 24 Stunden tödlich sein kann[1,2,3,4]. Die Anfangssymptome der Krankheit sind oft unspezifisch und grippeähnlich, und es kann selbst für einen Arzt schwierig sein, im Frühstadium eine Diagnose zu stellen[1,2,3]. Ohne frühzeitige Behandlung können Meningokokkenerkrankungen schnell zum Tod führen und Menschen mit schweren Nachwirkungen zurücklassen[3,4].

GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her. GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist zum fünften Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index, seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.



Kontakt:

Dr. Philipp Günzl

Medical Scientific Liaison Vaccines

Tel. +43 664 827 00 98

philipp.x.guenzl @ gsk.com



GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Euro Plaza, Gebäude I, 4. Stock

1120 Wien, Wagenseilgasse 3

www.glaxosmithkline.at

