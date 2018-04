Mit Columbus zum historischen Mitgliederhöchststand im ACB

Wien (OTS) - Das Austrian Convention Bureau (ACB) freut sich über ein weiteres Mitglied zur Stärkung der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche und verzeichnet damit einen historischen Mitgliederhöchststand von 78 Betrieben. Columbus Eventmanagement reiht sich seit April 2018 in die Riege der ACB Kongressreisebüros und Professional Congress Organizer (PCO) ein.



Columbus Eventmanagement ist die Kongress- & Corporate Meetings Marke der Dr. Richard Columbus Gruppe und seit April 2018 ordentliches Mitglied im Dachverband der österreichischen Kongressbranche. Der PCO ist innovativer, kreativer Partner für Kunden im Bereich Meeting- und Kongressorganisation in Österreich als auch weltweit und fungiert als „Full Service Agentur“ in diesem Bereich. Das Unternehmen setzt auf Meetingdesign als die Kunst, das Business und die Wissenschaft, mit emotionaler Intelligenz Meetings zu kreieren, die ihr Ziel optimal erreichen. Am ACB schätzt Gudrun Strondl, Sales Managerin für Congress & Corporate Meetings, besonders, dass seine Mitglieder, obwohl Sie zum Teil auch in Wettbewerb zueinander stehen, zusammenarbeiten und so die heimische Tagungsbranche zukunftsorientiert und dynamisch vorantreiben. Ihr Blick in die Zukunft der Branche ist aussichtsreich: „Österreich ist meiner Ansicht nach das Kongressland Nr. 1 und kann auch weiterhin durch technische Neuerungen, neue Meetingformate, hervorragende Angebote der Hotellerie, die spezielle Lage inmitten Europas, gute öffentliche Verkehrsanbindungen, herrliches Essen und Trinken und vor allem durch die gemeinsame Weiterentwicklung aller Beteiligten wie Locations, Hotellerie, Catering, Agenturen, Destination Management Companies, PCOs etc. diese Position halten.“

Mit dem Beitritt von Columbus Eventmanagement erreicht das ACB 2018 einen historischen Mitgliederhöchststand. Der Dachverband der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie stärkt mit Austausch, Netzwerk und Wissen das heimische Tagungsgeschäft. Im Fokus stehen Aus- und Weiterbildung, Grundlagenforschung sowie brancheninterne Kommunikation innerhalb der fünf Mitgliederkategorien Kongress-, Messe- & Veranstaltungszentren, Kongress- & Konferenzhotels, Kongressreisebüros & PCOs, Kongress Dienstleister sowie Kongressstädte & -orte, regionale Tourismusorganisationen.

