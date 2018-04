Aviso: Fotoaktion & Pressegespräch „Soziales Netz in Not!“ Mindestsicherungs-Bus kommt ins Regierungsviertel am Ballhausplatz.

Aktion. Europäischer „Minimum Income“- Bus kommt nach Österreich. Mi, 02.05., 11 Uhr, Ballhausplatz Wien. Wir werden zeigen, wie wichtig ein starkes soziales Netz ist.

Wien (OTS) - Im Regierungsviertel am Ballhausplatz möchte die Armutskonferenz die Angriffe auf das soziale Netz sichtbar machen. Der Mindestsicherungs-Bus fährt durch Europa und hält in Wien. „Wer sieht unsere Sorgen und Ängste?“ fragen Menschen mit wenig Einkommen angesichts unleistbarem Wohnen, prekärer Arbeit, Kürzungen bei Kindern, Altersarmut und den öffentlichen Diffamierungen.

Gemeinsam machen wir uns stark: Für adäquate, niederschwellige, existenzsichernde Mindestsicherungs-Systeme in ganz Europa – unterstützt durch eine EU-Rahmenrichtlinie.

Wir werden zeigen wie wichtig ein soziales Netz in Not für uns alle ist, aber auch was es heißt, wenn es eingerissen und kaputt gemacht wird.

Datum: 02.05.2018, 11:00 Uhr

Ort: Ballhausplatz Wien, 1010 Wien, Österreich

