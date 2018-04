Favoriten: „Linedance“-Abend am Samstag im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ organisiert in Kooperation mit dem seit 2004 bestehenden Wiener Tanz-Klub „Silverado Linedancer“ einen beschwingten Country- und Western-Abend in der Veranstaltungsstätte „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Wer mehr über die flotten Tanz-Arten „Line Dance“, „Couple Dance“ und „Circle Dance“ erfahren will, wird von routinierten Instruktoren gerne darüber informiert. Alle Liebhaberinnen und Liebhaber des „Country Western Dance“ sollen das Tanz-Vergnügen am Samstag, 28. April, keinesfalls verpassen. Disc Jockey Willi spielt die großen Hits von Country-Granden wie Tanya Tucker und Charlie Daniels. Ab 19.00 Uhr schwingt das „Silverado“-Ensemble ausgelassen die Tanzbeine. Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz), E-Mail m.fritz @ musicreport.at.

Mustangs, Lassos und Revolver suchen die Gäste bei diesem Klub vergeblich. Es gilt die Devise „Tanzsport mit Stiefeln, Jeans, bunten Hemden und Hut“. Getanzt wird in der Gruppe in mehreren Schwierigkeitsstufen. Die Voraussetzung dafür ist konsequentes Training. Auf keinen Fall kommt die Geselligkeit dabei zu kurz. Einlass: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Musik-Absprachen mit dem Disc Jockey per E-Mail: silverado.ld @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Tanz-Klub „Silverado Linedancer“:

www.silverado-linedancer.at/wp/

Kultur-Verband „Böhmischer Prater“:

www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

