Grüne Wien/Huemer: Der Wiener Töchtertag ist Türöffner zum Traumberuf

Wien (OTS) - „Ich sehe den Wiener Töchtertag als große Chance für Mädchen in ungewöhnliche Berufswelten einzutauchen“, erklärt Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien ihr Engagement für den Töchtertag. "Beim Töchtertag geht es ums Interesse wecken, ums Ausprobieren und darum, Neues zu entdecken. Das kann eine Schulbank nicht leisten, das kann nur die praktische Erfahrung im Betrieb vermitteln.“



Huemer ist aktiv als Botschafterin für die Idee des Töchtertags in zwei Unternehmen unterwegs. „Als Politikerin bin ich selbst ein Rolemodel. Ich mache beim Wiener Töchtertag mit, weil ich Mädchen motivieren möchte, ihre Neugier und Fähigkeiten in technische und naturwissenschaftliche Bereiche einzubringen. Der Einfluss dieser Bereiche auf unser Leben ist enorm. Ob Politik, Technik oder Science, es wäre sehr schade, wenn im Zeitalter der Digitalisierung die Perspektive von Mädchen und Frauen in diesen Arbeits- und Forschungsfeldern weiterhin rar bliebe.“



Der Unterschied in der Berufswahl bei Mädchen und Burschen ist in Österreich nach wie vor groß. Die Entscheidung für ein technisches Studium oder Handwerk treffen Mädchen deutlich seltener als Burschen. „Das ist insofern bedauerlich, da dadurch Mädchen wie Buben ein Stück der beruflichen Vielfalt und damit auch die Verwirklichung ihrer Talente vorenthalten wird“, betont Huemer. Die Berufschancen sind gerade im technisch-naturwissenschaftlichen Spektrum sehr gut. Mädchen und ihr soziales Umfeld auf neue Job-Ideen zu bringen, ist für eine veränderte Entwicklung wichtig.



Huemers Wunsch ist ein Wandel im Bildungssystem und in der Unternehmenskultur. „Kindergarten, Schule, Uni brauchen mehr Sensibilität und Reflexion, um Geschlechtsrollenstereotype zu verhindern und um lebensweltrelevante Bildungsinhalte zu vermitteln. Das kommt bei Mädchen und Burschen gleichermaßen an“, ist Huemer überzeugt.



„Mein Dank gilt allen Betrieben, die den Töchtertag möglich machen. Wenn ich Mädchen beobachte, wie sie begeistert an technische Aufgaben herangehen und neugierig experimentieren, dann weiß ich, ein Funke ist übergesprungen. Der Wiener Töchtertag ist ein Türöffner, möglicherweise zum Traumjob. Jedes Mädchen in Wien sollte das Schnupperangebot nützen“, so Huemer abschließend.



