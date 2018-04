Wien-Meidling: Einbruch

Wien (OTS) - Eine Zeugin wurde am 25. April 2018 gegen 06.30 Uhr auf dem Weg in die Arbeit im Bereich der U6 Station Niederhofstraße auf zwei schlafende Personen (29, 31) aufmerksam. Neben ihnen lagen zwei rote Dreirad-Tretroller. Als die Zeugin an ihrem Arbeitsplatz angekommen war, bemerkte sie zwei aufgebrochene Gartenhütten sowie das Fehlen von zwei roten Dreirad-Tretrollern. Sie verständigte umgehend die Polizei. Der 29- und der 31-Jährige wurden festgenommen.

