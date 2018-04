Wien-Margareten: Streit endet mit Körperverletzung

Wien (OTS) - In einem Lokal in der Spengergasse ist es am 25. April 2018 gegen 03.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Im Zuge dessen hat ein 43-Jähriger mit einem spitzen Gegenstand auf seinen 49-jährigen Kontrahenten eingestochen. Um sich zu verteidigen, hat der 49-Jährige nach einem Barhocker gegriffen und damit auf sein Gegenüber eingeschlagen. Keiner der beiden Beteiligten konnte den Grund für diesen Streit angeben. Der 49-Jährige wurde mit einer Schnittwunde am Bauch, der 43-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem spitzen Gegenstand dürfte es sich um eine Bierflasche gehandelt haben.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at