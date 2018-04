Wien-Wieden: Versuchter Diebstahl

Wien (OTS) - Eine 37-Jährige wartete am 25. April 2018 gegen 12.00 Uhr im Bereich der U-Bahn Station Südtiroler Platz auf die U-Bahn Linie 1. Sie nahm ihre Geldbörse aus der Handtasche und hielt diese in der rechten Hand. Plötzlich kam ein 41-Jähriger auf sie zu und riss ihr die Geldbörse aus der Hand. Gleichzeitig packte er sie am linken Arm und versuchte sie zu stoßen. Als der Beschuldigte zu flüchten versuchte, wurde er von einem Zeugen (44) angehalten. Der 41-Jährige wurde festgenommen.

