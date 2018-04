Drei startet Jugend- und Kinderportfolio.

MyLife Tarife für Jugendliche unter 21 mit extra vielen GB.

MyLife Kids für Kinder unter 12 um 9€ mit Mehrwertdienst-Sperre.

Für immer jung: MyLife Tarife auch nach dem 12. und 21. Lebensjahr weiter nutzbar.

Zum Start: Gratis-Aktivierung mit günstigen Handys wie z.B. Samsung Galaxy A5 um 0€.

Ab 26. April 2018 macht Drei das Leben von Jugendlichen und Eltern ein wenig einfacher. Das neue MyLife Tarifportfolio richtet sich speziell nach den Kommunikationsbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unter 12 bzw. 21 Jahren. Neben stattlichen Gigabytes – 25 Gigabyte mit MyLife L - bieten die neuen MyLife Jugendtarife auch eine automatische Jugendschutzsperre.

Während MyLife L und XL für Jugendliche unter 21 mit 24-Monatsbindung und Handy auch als SIM only Option zur Verfügung stehen, gibt es MyLife Kids nur in der SIM only Variante.

Die Vorteile der MyLife Tarife bleiben auch nach dem 12. bzw. 21. Lebensjahr der Nutzer erhalten, sofern diese ihren Tarif nicht wechseln – es erfolgt keine automatische Umstellung auf einen anderen Tarif. Zum Start schenkt Drei allen neuen MyLife Kunden das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69€.

MyLife L und XL für Jugendliche unter 21.

In der Jugendvariante für alle unter 21 bietet MyLife L neben unlimitierten Minuten und SMS 25 GB (davon 5GB in der EU) um 19€ pro Monat mit 24-Monatsbindung und Handy bzw. um 14€ monatlich als MyLife SIM L. Für alle, die noch mehr Daten benötigen, inkludiert MyLife XL 35 GB monatlich (davon 8 GB in der EU) um 29€ mit 24-Monatsbindung und Handy und um 21€ pro Monat als MyLife SIM XL. Vorteile der MyLife Vertragsoptionen sind neben den attraktiven Inhalten vergünstigte Handys wie z.B. zum Tarifstart das Samsung Galaxy A5 Smartphone um 0€.

Die MyLife Jugendtarife sind für Nutzer unter 21 bei Neuabschluss bzw. bei Tarifwechsel verfügbar. Der Vertragsabschluss kann für Nutzer unter 18 Jahren nur durch einen Elternteil erfolgen.

MyLife Kids für alle unter 12 Jahren.



MyLife Kids SIM richtet sich an die jüngste Zielgruppe unter 12 Jahren und inkludiert neben unlimitierten Minuten und SMS 5GB Daten (davon bei Freischaltung von Datenroaming 3GB in der EU) um günstige 9€ monatlich. Die Kinderschutzsperre ist automatisch aktiviert. MyLife Kids SIM ist nur für Neuanmeldungen verfügbar. Der Vertrag kann nur von den Eltern abgeschlossen werden. Mehrwertdienste und Datenroaming sind standardmäßig deaktiviert. Auf Wunsch der Eltern kann Datenroaming aktiviert werden.

Mehr auf www.drei.at/mylife.



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2017 einen Umsatz von 812 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

