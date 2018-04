AVISO: Programmpräsentation WIR SIND WIEN.FESTIVAL 2018 mit Mailath/Kopietz/Erb

Wien (OTS) - Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL feiert seinen 10. Geburtstag und tourt auch dieses Jahr wieder vom 1.-23. Juni durch alle 23 Bezirke. Ein Festival der Wiener Kunst- und Kulturschaffenden für alle WienerInnen und FreundInnen der Stadt!

Schon bei der Eröffnung im Volksgarten am 31. Mai überraschen Gäste wie Wienerlied Newcomer Felix Kramer, Ina Regen, der derzeitige „Shooting Star“ unter den österreichischen Singer-Songwriterinnen, und die 5/8erln in Ehr‘n, die als Band für Schmäh und Geist stehen und wie niemand anderer das moderne Wienerlied verkörpern.

Als Auftakt lädt das Festival am 1. Juni 2018 zu einem bunten Programm in die Innere Stadt: Das Konzept des Open Piano findet mit dem WIR SIND WIEN.FESTIVAL auch seinen Weg nach Wien, genau genommen zum Graben, Studierende der diverCITYLAB-AKADEMIE errichten eine temporäre Zeltstadt, um herauszufinden, was „zuhause sein“ bedeutet, das Ensemble MUK.wien.aktuell führt uns in die Virgilkapelle und vieles mehr.

Mediengespräch mit:

Kulturstadtrat Andras Mailath-Pokorny

LT Präs. Prof. Harry Kopietz, Landtagspräsident und Präsident Basis.Kultur.Wien

Monika Erb, Geschäftsführerin Basis.Kultur.Wien und Festivalleiterin

Das Mediengespräch wird künstlerisch von Wienerlied-Newcomer Felix Kramer und einigen Auszügen aus unseren Festivalproduktionen begleitet.

Datum: Mittwoch, 2. Mai 2018, 11.00 Uhr

Ort: Summerstage Pavillon, U4-Station Roßauer Lände, 1090 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

