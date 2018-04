Köstinger: Umweltschutz beginnt bei den Jüngsten

42 neue Betriebe erhalten Österreichisches Umweltzeichen, darunter sechs Kindergärten.

Wien (OTS) - Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat am Mittwoch den 25. April insgesamt 42 nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Organisationen das Österreichische bzw. Europäische Umweltzeichen verliehen. Neben Bildungseinrichtungen und Betrieben aus dem Tourismus- und Freizeitbereich wurde erstmals auch eine österreichische Filmproduktionsfirma ausgezeichnet. „Es ist mir ein großes Anliegen, das Umweltzeichen in möglichst vielen verschiedenen Branchen zu etablieren. Einen Anfang machen die sechs prämierten Kindergärten. Wir müssen so früh wie möglich damit beginnen, schon die Jüngsten für das wichtige Thema Umweltschutz zu sensibilisieren“, betonte Köstinger.

Im Tourismussektor steht das Österreichische Umweltzeichen für konsequente nachhaltige Betriebsführung in rund 398 ausgezeichneten Hotels, Gastronomiebetrieben, Campingplätzen und Schutzhütten. An der Schnittstelle zwischen Tourismus und anderen Wirtschaftszweigen stehen die 73 zertifizierten Veranstalter mit ihren Green Meetings und Events und auch die erste Filmproduktionsfirma. Die Verantwortlichen setzen sich bewusst mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinander – von der umweltfreundlichen Anreise über das regionale Catering bis zur Vermeidung von Abfällen während der Veranstaltung.





Wirtschaftlicher Erfolg durch Nachhaltigkeit

Seit 1990 können umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet werden. Seitdem setzen immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten auf Produkte mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Heute tragen mehr als 4.400 Produkte und Dienstleistungen das staatliche Öko-Siegel, mehr als 1.000 vorbildliche Betriebe erwirtschaften damit einen Jahresumsatz von rund 956 Millionen Euro. Das zeigt nicht nur, dass den Österreicherinnen und Österreichern der Umweltschutz ein großes Anliegen ist, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sind auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Fotos von der Verleihung finden Sie HIER.



Folgende Betriebe wurden am 25. April mit dem Österreichischen bzw. Europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet:







Bildungseinrichtungen/Kindergärten (7)

NÖ Energie- und Umweltagentur Betriebs-GmbH, Niederösterreich

Sonnenscheinchen - Betriebliche Kinderbetreuung bei Sonnentor, Niederösterreich

KIWI Betriebskindergarten WU, Wien

KIWI Betriebskindergarten Finanzzentrum Wien Mitte, Wien

Privatkindergarten und Hort Mary Poppins, Wien

Kindergarten Brucknerstraße, Steiermark

Kindergarten Lustbühelstraße, Steiermark





Produkte (17)

Druckerzeugnisse

D2D - direct to document GmbH, Wien

BMLVS/Heeresdruckzentrum, Wien

Steinhauser Bildbearbeitung und Druck GmbH, Wien

Kontext Druckerei GmbH, Oberösterreich

Oberdruck Digital Medienproduktion GmbH, Osttirol

Format Werk GmbH, Oberösterreich

Nachhaltige Finanzprodukte

MEAG Munich ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, München

Metis Invest GmbH, Graz, Steiermark

Kathrein Capital Management, Wien

Schöllerbank, Salzburg

BNP Paribas REIM i. V. Immo Solutions/Wien, München

Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg

Aramea Asset Management AG, Hamburg

Spielwaren

Bioblo Spielwaren GmbH, Niederösterreich

Möbel

Johann Pramendorfer GesmbH & Co KG, Oberösterreich

Bodenpflegemittel

Kiehl Austria GmbH, Wien, Zentrale Deutschland

Green Producing

Superfilm Filmproduktions GmbH, Wien

Tourismus und Freizeitwirtschaft (14)

Beherbergung

Novotel Wien City, Wien

Novotel Suites Wien City Donau, Wien

Seminar- und Eventhotel Krainerhütte, Niederösterreich

Bildungswerkstatt Mold, Niederösterreich

Hotel & Seminarkultur Wesenufer, Oberösterreich

Innauerhof – Appartements, Steiermark

Privatzimmer und Ferienwohnungen Gassner, Steiermark

Biohof Seidl, Kärnten

Heidi Hotel Falkertsee, Kärnten

Forster´s Naturresort, Tirol

Hotel Gasthof Krone, Vorarlberg

Schutzhütten

Kammersteinerhütte, Niederösterreich

Gastronomie

Die Schankwirtschaft im Bundesbad Alte Donau, Wien

Veranstaltungs-Locations

Congress Schladming, Steiermark





Green Meetings (4)

WEITSICHT OG | büro für zukunftsfähige wirtschaft, Wien

Ottakringer Brauerei AG - Ottakringer Events, Wien

Sabine Newald – veranstaltungswerkstatt, Wien

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Wien





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

daniel.kosak @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at