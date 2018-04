Europäische Hotellerie: Hotelstars Union fixiert strategische Richtung

HSU-Präsident Jens Zimmer Christensen: Eine zukunftsorientierte Hotelklassifizierung ist ein Grundstein für eine international wettbewerbsfähige europäische Tourismusdestination

Wien (OTS) - Delegierte der 17 Mitgliedsländer der Hotelstars Union (HSU) trafen sich in Wien, um die zukünftigen Herausforderungen für eine erfolgreiche Fortsetzung der strategischen Partnerschaft zu diskutieren. Der Vorstand begrüßte insbesondere Georgien, Frankreich und Polen als potenzielle neue Partner in der Sterne-Familie die alle ihr konkretes Interesse an der HSU-Mitgliedschaft bestätigten. Alle Vertreter zeigten sich überzeugt, dass in den harmonisierten Kriterien zur Hotelklassifizierung die Zukunft einer aufstrebenden europäischen Hotelbranche liegt.

Jens Zimmer Christensen, der aktuelle Präsident der Hotelstars Union (HSU), unterstrich die Bedeutung einer gemeinsamen Hotelklassifizierung, um den 180 Millionen potenziellen Hotelgästen und den 50.000 klassifizierten Hotels ein bestmögliches Qualitätsversprechen zu geben. " Unsere nächste große Herausforderung ist die bevorstehende Überarbeitung unseres Kriterienkatalogs ", betonte der HSU-Präsident. Als wichtige Ziele nannte er in diesem Zusammenhang erhöhte Transparenz und ein flexibleres System.

Neben dem anstehenden Revisionsprozess war die Stärkung des Profils der HSU das zweite Hauptthema des Treffens. Insbesondere in Richtung der Online-Buchungsportale hat sich die HSU verpflichtet, ihre Sichtbarkeit als starke Marke zu erhöhen. "In Zeiten von Online-Rezensionen ist es umso wichtiger, die zuverlässige und objektive Sternebewertung europaweit auszubauen - insbesondere mit den großen Plattformen wie Booking.com und TripAdvisor, mit denen wir über die Darstellung von Sternebewertungen auf ihren Portalen diskutieren", betont Jens Zimmer Christensen. "Die offizielle Sternebewertung muss neben und innerhalb der vielen Bewertungsplattformen wertvolle Information für Kunden bieten. Deshalb brauchen wir eine zukunftsorientierte Hotelklassifizierung als Grundstein für eine europäische Tourismusdestination im internationalen Wettbewerb", so der HSU-Präsident abschließend. (PWK298/ES)

Hotelstars Union

Der HSU gehören neben den Gründungsländern Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn auch Belgien, Dänemark, Estland, Griechenland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta und Slowenien an. Das Produkt der Ländervereinigung ist ein harmonisierter Kriterienkatalog zur Hotelklassifizierung, um dem Gast und Hotelier mehr Transparenz und Sicherheit zu bieten. Nähere Information sind auf www.hotelstars.eu zu finden. (PWK299/ES)

