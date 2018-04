SPÖ-Berger-Krotsch: Chancengleichheit schon in jungen Jahren fördern!

Töchtertag – Wiens Töchter schnuppern einen Tag lang in die Berufswelt hinein

Wien (OTS/SPW) - Am heutigen Wiener Töchtertag können Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren einen Tag lang in einem Unternehmen ihre Talente entdecken. Ein wichtiger Schwerpunkt sind dabei Naturwissenschaften, Technik und Handwerk. Denn damit werden jungen Frauen Ausbildungswege aufgezeigt, die bessere Verdienstmöglichkeiten in Branchen mit Zukunft bieten. Außerdem werden Rollenklischees aufgebrochen. „Der Wiener Töchtertag soll jungen Mädchen zeigen, dass ihnen dieselben Möglichkeiten offenstehen, wie den Burschen. Frauen und Männer, Mädchen und Burschen sollen in dieser Stadt die gleichen Chancen bekommen“, betont die Frauensekretärin der SPÖ Wien LAbg. Nicole Berger-Krotsch.****

Der Wiener Töchtertag findet bereits zum 17. Mal statt. Von 2002 bis 2017 haben bereits rund 40.000 Mädchen am Töchtertag teilgenommen und rund 800 Unternehmen.

Geschlechterverhältnis in technischen Bereichen noch immer unausgewogen

Wichtig ist der Töchtertag, um verkrustete Geschlechterverhältnisse aufzubrechen. Mädchen und Buben sind bereits von Kindheit an mit ungleichen Verhältnissen konfrontiert. Erfreulich ist, dass die Zahl der Mädchen, die einen der drei klassischen Lehrberufe Einzelhandelskauffrau, Friseurin oder Bürokauffrau wählen, sinkt. 2002 haben sich noch weit über die Hälfte (57,5 Prozent) der weiblichen Lehrlinge in Wien für einen der drei klassischen "Mädchen-Lehrberufe" entschieden. 2012 ist dieser Anteil auf 47,3 Prozent gesunken, 2018 liegt er bei 45,8 Prozent.

„Wir unterstützen Mädchen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen. Damit sie sich nicht für Niedriglohnberufe entscheiden und ihre Rolle im Beruf selbst bestimmen können. Der Töchtertag beweist, dass Mädchen in allen Berufen erfolgreich sein können – unabhängig und selbstbestimmt", so Berger-Krotsch. Sie hält fest: „Gerade Frauen leiden massiv unter den Rückschritten der schwarz-blauen Bundesregierung. Es ist nicht zu erwarten, dass die Bundesregierung Verantwortung übernimmt im Kampf für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Wien hält stand und steht im Gegensatz zu Schwarz-Blau für das Recht auf weibliche Selbstbestimmung von Kindesbeinen an.“

Anlaufstellen der Stadt Wien

- Wiener Töchtertag http://www.toechtertag.at

- Kümmer-Nummer für Lehre und Beruf, Tel.: 0800 20 20 22: Bei diesem Angebot des waff gibt es Antworten auf alle Fragen rund um Lehre und Beruf. www.kümmer-nummer.at

- Mädchenberatungsstelle Sprungbrett: Tel.: 01/789 45 45, www.sprungbrett.or.at

(Schluss) vk

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien