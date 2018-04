Außenministerin Karin Kneissl erkrankt

Wien (OTS) - Außenministerin Karin Kneissl ist aufgrund eines Infekts derzeit in ärztlicher Behandlung. Sie wird voraussichtlich in einigen Tagen wieder in ihr Büro im Außenministerium kommen. Karin Kneissl dankt für die Genesungswünsche und bittet um Respekt für ihre Privatsphäre.

